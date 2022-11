Militants accrochés aux poteaux d'Ernest Wallon : 5.000 euros d'amende pour le Stade Toulousain

Deux militants avaient interrompu le match entre le Stade Toulousain et le Stade Français

Souvenez-vous. Le samedi 5 novembre dernier, le match entre le Stade Toulousain et le Stade Français avait été interrompu une dizaine de minutes suite à l'intrusion sur le terrain de deux activistes. Ils s'étaient accrochés aux poteaux d'Ernest Wallon pour dénoncer l'inaction du gouvernement en matière de climat. Les clubs sont toujours poursuivis en cas d'intrusion sur leur terrain.

ⓘ Publicité

Ce mercredi 16 novembre, la Ligue nationale de rugby a tranché. Le Stade Toulousain a été reconnu responsable de "désordres occasionnés par des joueurs, des dirigeants et/ou le public d’un club ou des clubs en présence" et plus particulièrement pour "irruption d’une ou plusieurs personnes non autorisées dans une des zones réservées à la compétition (enceinte de jeu, vestiaires ou couloirs donnant accès à ces zones) avec incident”.

Le Stade Toulousain est sanctionné d'un avertissement. Cette sanction a pour effet de révoquer l’amende de 5.000 € assortie du sursis prononcée par la Commission le 15 juin 2022 à l'encontre du Stade Toulousain. Autrement dit, déjà sous le coup d'un sursis pour un précédent incident, le club est sanctionné de cette amende.

.

À lire aussi Les activistes de Dernière Rénovation ont passé une nuit en garde à vue à Toulouse et ont été libérés