Mille mètres carrés de forêt partis en fumée à la Grand'Combe

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus ce samedi midi pour un départ de feu de forêt à la Grand'Combe, plus précisément sur les hauteurs du quartier de la cité Carrières, à Champclauson. L'engagement d'un groupe Feu de Forêt avec des véhicules de La Grand Combe, Alès, Besseges et Saint Geniès-de-Malgoirès "a permis de stopper la propagation du feu de pinèdes et éviter d'impacter un important massif de pins maritimes", indiquent les sapeurs-pompiers.

La surface impactée est de 1000 m2 de pins et de chênes.

L'origine du départ de feu est inconnue.