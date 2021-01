Mimizan : le corps d'un homme retrouvé dans une forêt

Le corps d'un homme, dont l'identité n'est pas connue à ce stade, a été découvert ce mardi dans une zone boisée de Mimizan (Landes) et les raisons du décès sont pour l'heure inconnues, apprend France Bleu Gascogne auprès de la gendarmerie. Une enquête est ouverte et une autopsie doit avoir lieu pour savoir, notamment, quelles sont les causes du décès. En l'état, l'hypothèse d'une mort naturelle est privilégiée. Le corps de cet homme se trouvait dans une tente et il pourrait s'agit d'un SDF, selon les premiers éléments de l'enquête. L'état du cadavre fait dire aux gendarmes que la mort n'est pas récente et peut remonter à plusieurs semaines.

Contacté par France Bleu Gascogne, le parquet de Mont-de-Marsan n'était pas joignable dans l'immédiat.