Mine de Salsigne : une journaliste audoise publie une enquête pour faire éclater la vérité

Alexandra Saviana, journaliste à l'Express, a enquêté pendant un an sur la pollution de la vallée de l'Orbiel à l'arsenic. Cette Audoise a rencontré tous ceux qui se battent pour que la vérité éclate et que des décisions soient prises en matière de dépollution.

La mine de Salsigne, qui a fermé ses portes en 2004, a longtemps fait vivre la vallée de l’Orbiel dans l’Aude. Les terribles inondations de 2018 ont fait remonter à la surface la pollution de la mine. Des tonnes d'arsenic, de plomb et d'aluminium sont présentes dans les sols de la Montagne Noire. La journaliste audoise de l'Express Alexandra Saviana s’est passionnée pour cette affaire et a rencontré tous ceux qui se battent pour que la vérité éclate et que des décisions soient prises. Elle était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mardi matin.

France Bleu Occitanie : Ce sont les inondations qui ont déclenché votre enquête ?

Alexandra Saviana : Oui effectivement. Après ces intempéries qui ont fait une quinzaine de victimes, il y a eu plusieurs études menées par des particuliers, par Max Brail qui est le maire de Lastours et qui a voulu faire analyser sa cour d'école. Il y avait des valeurs très importantes d'arsenic et de plomb dans la vallée de l'Orbiel. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des valeurs très importantes d'arsenic dans les urines des enfants.

Pourtant vous êtes originaire de l'Aude, vous ne connaissiez pas l'ampleur de cette pollution?

J'ai toujours entendu parler de Salsigne parce que ça a été le premier employeur du département, c'était le poumon économique de l'Aude mais je n'avais jamais entendu parler de son impact sanitaire et des conséquences environnementales de l'exploitation. Donc ça a été une découverte et forcément j'ai voulu m'y intéresser et essayer de comprendre un peu d'où venait l'omerta et quelles étaient ses conséquences.

Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de tonnes de déchets polluent la vallée de l'Orbiel ?

Il y a des estimations. Il y a le chercheur Frédéric Ogé qui a établi qu'il y a environ 1 million 200 mille déchets mais ce sont vraiment des estimations, il faudrait qu'on soit beaucoup plus au clair pour se rendre compte de l'étendue de la pollution qui est très importante.

Une première étude a été lancée pour mesurer la quantité naturelle d'arsenic dans les sols. Est-ce une avancée?

Oui c'est une avancée mais cette avancée on la doit à la détermination de deux chercheurs que sont Phillipe Behra et Jérôme Viers qui ont échangé des courriers avec le Département, qui ont échangé des courriers avec les autorités et qui ont fini par obtenir, au niveau régional, des autorisations mais ils se sont vraiment battus. C'est compliqué d'obtenir les financements, ça montre bien l'attitude générale à Salsigne où il y a des gens de très bonne volonté qui sont obsédés, consumés par cette histoire et qui se battent, contre vents et marées, pour faire éclater la vérité.

Des études ont prouvé que l'arsenic provoquent certains cancers. Est-ce que le nombre de victime a lui été évalué dans cette Montagne Noire?

Non, c'est très compliqué. On a eu des taux de cancer à 110% par exemple pour les cancers de l'estomac au 20e siècle mais il n'y a pas d'étude chiffrée pour voir combien de personnes sont mortes, combien ont eu des maladies. On sait évidemment que plusieurs mineurs ont été dédommagés à la fin de l'exploitation en raison de leur maladie professionnelle mais le travail est très incomplet. Toutes les maladies des mineurs n'ont pas été découvertes.

Dans les années 90, la Seps (Société d'exploitation de la pyrométallurgie de Salsigne) notamment a été chargée de dépolluer le site, elle ne l'a pas fait ?

Très mal fait. La Seps en effet devait dépolluer mais elle s'est servie de ce mandat pour accueillir d'autres déchets. Des déchets venus du Japon, de Suisse. Un four de la mine, qui était là pour faire de l'or, a été transformé en incinérateur. Et forcément un four transformé en incinérateur peut exploser. Donc non seulement ils n'ont pas dépollué et ils ont détruit un outil de travail.

Aujourd'hui que dit l'Etat, est-ce qu'une dépollution est programmée ?

C'est un peu le statut quo. Ce que l'Etat conseille aux populations c'est surtout de faire attention à l'arsenic avec l'idée que si elle fait attention elle ne sera pas malade et elle ne sera pas sensible aux autres polluants qui sont dans la vallée parce que n'oublions pas que c'est une exploitation qui est centenaire, parfois même millénaire si on remonte à une exploitation beaucoup plus "amateur" on va dire, il y a des polluants de type cyanure dans cette vallée donc l'Etat se cache un peu les yeux en disant que l'important c'est la prévention.

Est-elle effective cette prévention. Des habitants continuent-ils à faire pousser des légumes sur des terres potentiellement polluées?

Absolument, des gens continuent à cultiver leur jardin mais ça c'est vraiment typique de l'histoire de Salsigne. Après chaque inondation, on est sensibilisés pendant quelques mois et ensuite on oublie parce que la vie continue, parce que l'impératif économique prévaut.