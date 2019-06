Mineurs délinquants : trois jours au vert dans l' Hérault pour couper du quotidien

Une fois par an en juin, au pied du Pic Saint Loup (Hérault), à Viols-en-Laval, le domaine de Roussières accueille 120 mineurs délinquants. Les jeunes viennent de toute la France et, pendant trois jours, ils découvrent des activités culturelles, encadrés par leurs éducateurs et des artistes.

Au pied du Pic Saint Loup (Hérault), une centaine de mineurs délinquants se retrouvent chaque année au domaine de Roussières, à Viols-en-Laval. Pendant trois jours, des artistes viennent et font découvrir leurs activités aux adolescents. Musique, trapèze, voltige à cheval, poterie, apiculture... Les jeunes ont assez de liberté et voguent d'ateliers en ateliers. Ils viennent de toute la France, accompagnés de leur éducateur.

Ces jeunes dépendent de la PJJ (Protection judiciaire des mineurs). Tous ont été condamnés par un juge des enfants. Certains vivent chez eux, d'autres en foyer ou en centre éducatif fermé. Ils ont aussi préparé toute l'année un projet artistique, présenté lors de ce séjour. Un chapiteau est tendu la durée de l'événement et accueille chaque soir les spectacles. Jeunes et artistes se produisent devant le public.

Un jeune s'essaie au trapèze. - Ministère de la Justice

Mettre à l'aise et valoriser les enfants

Ce moment est l'occasion de sortir les enfants de leur quotidien habituel. "Ici il n'y a pas de jugement", affirme Barry*, originaire de la région parisienne. Depuis qu'il a essayé le trapèze, Barry se passionne pour le cirque, "d'ailleurs je pense que je vais intégrer une école de cirque." Toutes ces activités permettent parfois de trouver une vocation.

Mais elles sont aussi là pour mettre à l'aise et valoriser les participants. "En faisant du trapèze ou en montant sur un cheval, ils prennent des risques et se rendent compte qu'ils sont capables de certaines choses", relève André Cavalier, éducateur à Nantes. Et précise : "Les activités culturelles sont un prétexte pour qu'ils arrivent à vivre ensemble, à s'épanouir."

Une parenthèse entre les oliviers et les mouches

Ce n'est que trois jours mais cela fonctionne : les jeunes se produisent devant les autres et reprennent confiance en eux. "Les applaudissements, les encouragements... C'est super important pour eux", note Maya. Elle s'occupe du stand musique, particulièrement plébiscité.

Célia, 19 ans, est cette année revenue d'elle-même au domaine de Roussières. "Quand j'étais présente avec mon éducateur en 2016, j'étais toute timide, je ne parlais pas. Et là je vais voir tout le monde, je rigole, je suis très fière de moi." L'atelier musique l'avait beaucoup aidée : "La force de ce séjour, c'est surtout les personnes. Maya par exemple, _je n'ai pas les mots pour la décrire. Elle aide tellement_", confie-t-elle.

Des artisans sont également présents : potier, forgeron, apiculteur... Et expliquent leur activité aux jeunes. - Ministère de la Justice

Ce moment de liberté permet de se poser, de réfléchir et de penser à son avenir. Célia veut être criminologue. Abdallah* lui ne sait pas encore. Mais cette parenthèse entre les oliviers et les mouches -"le seul problème, c'est les mouches"-, l'a beaucoup aidé. "Je me rends compte qu'on a de la chance, qu'on est bien ici. Et _toutes les conneries que j'ai faites... Ça servait à rien_. Avec du recul, je me suis aperçu que je faisais n'importe quoi."

En France, la PJJ gère plus de 160 000 adolescents, dont 12 200 dans la région Occitanie.

*Barry et Abdallah étant mineurs, leurs prénoms ont été modifiés.