Mineurs isolés étrangers : un collectif nantais dénonce la lenteur de la justice

Il y aurait sur Nantes quelques 250 mineurs isolés étrangers, dont 60 à la rue. Un collectif écrit au président du Tribunal de Grande Instance. Il s'alarme de la lenteur de la justice. Il faut environ neuf mois pour qu'un dossier soit jugé.

Un collectif nantais dénonce la lenteur de la justice. Il vient d'envoyer une lettre ouverte au président du Tribunal de Grande Instance de Nantes. Elle est co-signée par les responsables de la Ligue des droits de l'homme, la Cimade et le G.AS.P.R.O.M.

Il y aurait sur Nantes quelques 250 mineurs isolés étrangers, dont 60 à la rue. La Cimade explique que tous connaissent le même parcours. Ils passent d'abord entre les mains de l'association Saint-Benoît Labre chargée par le conseil départemental d'évaluer leur minorité. Si leur minorité est contestée, il peuvent déposer un recours auprès du Tribunal de Grande Instance de Nantes. Et c'est là que commence l'attente.

Entre le moment où le juge est saisi et la date d'audience, il peut s'écouler six mois, voire plus, neuf mois en moyenne."- Anissa, bénévole à la Cimade