Mineurs isolés : le département de l'Hérault doit assumer son rôle social selon Philippe Saurel

Montpellier, France

Le département de l'Hérault accueille actuellement près de 900 mineurs isolés. Ils n'étaient qu'une centaine en 2014. Ces jeunes non accompagnés viennent d'Afrique,d'Albanie, de Géorgie et du Maghreb. Si la majorité d'entre eux souhaite s'intégrer, quelques dizaines tombent dans la délinquance et posent des problèmes d'insécurité quotidiens ( vols, trafic de stupéfiants, bagarres) dans le centre ville de Montpellier et plus précisément autour de la gare ou ils se concentrent. C'est pourquoi le maire de la ville, Philippe Saurel, vient d'écrire à Kléber Mesquida le président du conseil départemental de l'Hérault pour qu'il assume la prise en charge de ces jeunes au titre de l'aide social à l'enfance.

Je demande au département d'accomplir sa mission d'accompagnement social et de mieux répartir ces jeunes sur le territoire. Il n'y a pas que Montpellier dans l'Hérault , Philippe Saurel

Un fichier pour éviter le nomadisme de ces jeunes

Philippe Saurel note aussi qu'il existe un fichier national qui répertorie les mineurs isolés pour empêcher ces jeunes de se présenter successivement dans plusieurs départements. Ce fichier issue de la loi asile et immigration de 2018 comporte des informations telles que les empreintes digitales, la photographie des jeunes étrangers qui sollicitent une protection. "Ce fichier a été autorisé par le conseil constitutionnel mais l'Hérault comme d'autres départements s'oppose à ce nouveau système ce qui créé un appel d'air" conclu le maire de Montpellier. Cet afflux a pour conséquence de retarder le traitement des dossiers et conduit à réaliser davantage de tests osseux pour reconnaître leur minorité déplore Philippe Saurel qui rappelle qu'il n'est pas favorable à ces tests.

Un enjeu à quelques mois des municipales

La question de la sécurité à Montpellier est l'un des enjeux des élections municipales au printemps prochain. Dans un communiqué publié ce mardi, le député LREM et candidat Patrick Vignal invite à "ne pas abandonner ces jeunes qui ont traversé la méditerranée ou une partie de l'Europe au risque de leur vie" tout en prônant la fermeté face à cette minorité des mineurs isolés qui sèment le trouble. "La seul solution c'est de les mettre dans un centre socio-éducatif et non pas dans un hôtel. Une collaboration entre l'état, le département et la ville sera impérative" écrit-il.