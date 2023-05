Mineurs percutés à scooter à Paris : une marche pour exiger "vérité et justice" sera organisée dimanche

Une marche sera organisée le 7 mai à 15h au départ de la place de la Réunion dans le 20e arrondissement de Paris pour exiger "vérité et justice Safyatou, Salif et Ilan". Le 13 avril dernier, ces trois adolescents âgés de 17, 14 et 13 ans ont été blessés alors qu'ils circulaient sur un scooter dans le 20e arrondissement de Paris. La conductrice a refusé un contrôle de police. Un policier est soupçonné d'avoir volontairement percuté le deux-roues avec son véhicule.

Le cortège s'arrêtera à l'angle de la rue de Lesseps et de la rue de Bagnolet. "C'est ici qu'a eu lieu l'agression. Il y a aura des prises de parole", précise Alain Esmery, membre du bureau national de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et de la section de Paris 20. Les manifestants feront également une halte place Martin-Nadaud pour rendre hommage à Lamine Dieng, mort après un contrôle de police en 2007. Puis, ils défileront jusqu'à la mairie du 20e arrondissement.

L'agent a été mis en examen pour "violences avec arme ayant entraîné une incapacité de travail et faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique". Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction d'exercer l'activité de policier, ainsi que d'entrer en contact avec les victimes et les témoins. Deux autres fonctionnaires ont été placés en garde à vue et relâchés sans poursuites.