Minute de silence et drapeaux en berne à Montpellier après les attentats de Catalogne

Une minute de silence a été observée devant le consultat d'Espagne ce vendredi midi au lendemain des attentats de Catalogne. Les drapeaux sont en berne à Montpellier et Béziers sur les bâtiments publics. A Mauguio, le maire a tenu à rendre hommage aux victimes aussi jeudi soir lors des fêtes votives

Les Espagnols ont observé une minute de silence à midi à la mémoire des victimes des attaques de la Barcelone et Cambrils en Catalogne. Plusieurs centaines de Barcelonais se sont retrouvés place Catalunya en présence du roi Félipe et du premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Une minute de silence suivie d'une longue salve d'applaudissements.

Recueillement également à Montpellier devant le consulat d'Espagne, rue Marceau près du boulevard Gambetta. Le personnel du consulat et quelques Espagnols ont tenu à être présents, tout comme le maire de Montpellier, Philippe Saurel. Montpellier ville jumelée avec Barcelone : "Nous nous associons à la douleurs des victimes et de leur familles du fond du cœur. Ce n'est pas seulement parce que Montpellier est jumelée avec Barcelone, dans le sud de la France 60 % des familles ont du sang espagnol et aujourd'hui malheureusement le sang a été versé dans des conditions atroces sur les ramblas de Barcelone"

Philippe Saurel, maire de Montpellier Copier

Sylvie, une montpelliéraine, était présente devant le consulat avec ses trois enfants, dont un part étudier à Madrid et une à Barcelone : "Forcément, je pensais naïvement que l'Espagne était à l'abri des attentats, mais il n'en est rien, tous les pays européens sont visés. Tous les pays engagés dans la coalition mais tout le monde occidental est visé par sa liberté qu'il affiche, sa façon de vivre qui ne plait pas, malheureusement"

Sylvie, ses enfants partent étudier en Espagne Copier

La ville de Montpellier, celle de Béziers et le conseil départemental ont mis les drapeaux en berne.

A Sète qui accueille la Saint-Louis ce weekend, le dispositif de sécurité mis en place l'an dernier a été renforcé. Deux compagnies de CRS, et 15 policiers nationaux sont mobilisés en plus des policiers municipaux. Des plots en béton pour empêcher le passage des véhicule près du Cadre Royal ont été mis en place. Les gros sacs ne sont pas autorisés.

Jeudi soir, peu de temps après le drame, le maire de Mauguio, Yvon Bourel, a tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat de Barcelone lors des fêtes votives : "En ce moment de fête et de partage, paradoxalement, nous nous devions de penser aux victimes. On se dit que cela aurait pu arriver chez nous, ça peut nous frapper. C'est le coeur qui a parlé. Cette amitié qui nous lie à l'Espagne fait que nous nous sommes sentis touchés, cela a eu encore plus d'échos que les attentats de Munich ou de Londres. "

Yvon Bourel, le maire de Mauguio Copier

Dimanche une messe en hommage aux victimes de Barcelone sera célébrée en l'église Saint Roch de Montpellier à 11h30.