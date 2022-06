Mirebeau-sur-Bèze : 500 personnes évacuées à cause d'une fuite de gaz

Tout le quartier de la Fenotte a été évacué à Mirebeau-sur-Bèze ce matin, à cause d'une fuite de gaz. C'est un bus scolaire qui a eu un accident et provoqué cette fuite de gaz.

D'après le maire de la commune, c'est un bus scolaire, vide, qui a dévalé une petite pente et qui a percuté une habitation, endommageant les boitiers de gaz et d'électricité et provoquant une fuite de gaz. Tous les élèves et le personnel du collège ont été évacués, ainsi que les habitants autour. Personne n'a été blessé ni intoxiqué.

21 sapeurs-pompiers sont sur les lieux, avec 7 engins, à la fois pour sécuriser le périmètre et pour évacuer le bus scolaire. L'opération ne devrait pas être terminée avant le tout début d'après-midi.