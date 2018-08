Mirefleurs, France

Un répondeur répète en boucle : "votre ligne téléphonique est actuellement indisponible." Et bien entendu, ça agace certains usagers. Depuis trois semaines, sept foyers de Mirefleur (commune située à 20 km au sud-est de Clermont-Ferrand) sont privés de téléphone et d'internet. Colette est dans ce cas, elle a 90 ans et le téléphone lui permet d'être en contact avec ses enfants. La coupure a été une très mauvaise surprise. "J'ai voulu appeler quelqu'un, mais personne ne répondait. J'étais vraiment surprise. Puis je suis allée voir ma voisine qui était dans le même cas. On s'est demandée pourquoi c'était comme ça."

Une réparation qui prend trop de temps

L'incident est dû à un accident routier. Le poteau téléphonique et les câbles ont été arrachés. Depuis trois semaines, Jean-Louis Foucault adjoint au maire de Mirefleur est en contact avec Orange pour rétablir la ligne. Mais les réparations prennent beaucoup de temps, de quoi mettre l'élu en colère. "C'est honteux ! prendre autant de temps pour réparer des lignes téléphoniques, c'est pas normal. Surtout que de nombreuses personnes impactées sont des personnes âgées et qui peuvent avoir régulièrement besoin du téléphone. C'est aberrant."

Les câbles du nouveau poteau sont déjà là mais ils ne sont pas encore branchés. © Radio France - Bastien Bougeard

Après ces trois semaines sans téléphone, l'inquiétude commence à se faire sentir chez certains usagers comme Roger Parpinelli. "On a vraiment l'impression d'être coupé du monde. Si on ne peut pas se servir du téléphone, c'est très compliqué en cas d'urgence. J'ai déjà eu un problème cardiaque et un AVC. Ma femme ne peut prévenir personne." Il y a eu un peu d'avancée, un nouveau poteau téléphonique a été installé.... mais sans les câbles.