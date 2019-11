Cinq jours après l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn, l'émotion est toujours forte dans la commune. Curieux et habitants des alentours viennent voir ce qui reste de l'édifice.

Mirepoix-sur-Tarn : habitants et curieux viennent se recueillir près du pont effondré

Mirepoix-sur-Tarn, France

Ils sont en permanence une dizaine de personnes regroupées devant les accès au pont de Mirepoix-sur-Tarn. Certains prennent des photos, d'autres déposent un mot ou une bougie en hommage aux deux victimes. "J'avais du mal à y croire, j'avais besoin de le voir" explique Xavier qui a vécu de nombreuses années dans la commune. "Quand j'étais jeune, on jouait dessus, personne n'aurait imaginé qu'il puisse un jour tomber" ajoute-t-il.

"Ce pont on l'a pris des milliers de fois"

"On est venu aujourd'hui parce que la semaine on travaille. Ce pont on l'a pris des milliers de fois. L'idée c'était de _se rendre compte de la catastrophe_" reconnait Philippe qui est venu avec son fils.

Parmi les curieux présents certains n'étaient jamais venus auparavant à Mirepoix. Ils voulaient constater par eux-mêmes l'étendue des dégâts, "plus impressionnant qu'à la télé" remarque l'un d'eux.

Certaines personnes tenaient à voir de leurs propres yeux le pont © Radio France - Théo Caubel

Un drame qui interroge

Certains s'interrogent aussi et tentent de comprendre comment un tel drame a pu se produire. "Cela prouve la légèreté de ce type de pont face au trafic d'aujourd'hui, fait remarquer Philippe. Et ils sont nombreux les édifices suspendus comme celui-là vieux de 80 voire 90 ans. Il faudrait peut-être penser à les reconstruire."

Et parmi les personnes venues voir le pont ce weekend, certaines annoncent vouloir revenir samedi prochain pour la marche blanche en hommage aux victimes.