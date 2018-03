Le Kremlin-Bicêtre, France

Après une garde à vue prolongée, Jean-Marc Nicolle, maire MRC (mouvement Républicain et Citoyen) du Kremlin-Bicêtre (Val de Marne) a été mis en examen ce vendredi pour abus de confiance, favoritisme et trafic d'influence. Il est également placé sous contrôle judicaire.

Le juge d'instruction du parquet de Créteil a été saisi de l'enquête depuis novembre 2017.

Jean-Marc Nicolle est suspecté d’avoir favorisé des entreprises pour l'obtention de plusieurs marchés publics et de s'être enrichi personnellement, avec la complicité de sa secrétaire.

Une information judiciaire ouverte en novembre dernier

En mai dernier, son domicile et son bureau avait déjà été perquisitionnés. C’était il y a près d’un an, le temps pour les enquêteurs d’éplucher tous les documents et d’ouvrir une information judiciaire en novembre dernier. Cette enquête a d’ailleurs démarré après un signalement de TRACFIN, l’organisme chargé de lutter contre le blanchiment d’argent. Jean-Marc Nicolle, ancien conducteur de métro à la RATP est maire de cette ville du Val-de-Marne depuis un peu plus de deux ans, après avoir été premier adjoint pendant 20 ans.