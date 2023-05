Mis en examen en Dordogne, Dominique Einhorn veut investir dans le club de rugby de Tarbes

C'est un "intermédiaire", un restaurateur de Tarbes, qui a approché le maire de la ville Gérard Trémège il y a quelques semaines : "On me l'a présenté comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et qui voudrait apporter plusieurs millions". Comme l'a révélé La Nouvelle République des Pyrénées, l'ex-président du club de rugby de Sarlat, Dominique Einhorn, a déjà rencontré par deux fois les dirigeants du Stado Tarbes-Pyrénées Rugby. Une troisième rencontre est prévue cette semaine, alors que l'homme d'affaire est toujours mis en examen par une juge d'instruction en Dordogne.

ⓘ Publicité

Le club centenaire du Stado, plus petit budget de Nationale, la plus petite division professionnelle du rugby, est plongé dans un gouffre financier depuis des mois à tel point que le maire de Tarbes vient de lancer un appel au secours pour le sauver. Il manquerait 300.000 euros pour combler le budget jusqu'à la fin de la saison. Forcément, l'arrivée d'un investisseur providentiel aurait de quoi faire saliver n'importe quel président.

"L'Américain" mis en examen en Dordogne

Quitte à fermer les yeux sur "l'affaire" Sarlat Rugby ? Dominique Einhorn est mis en examen depuis le mois de février 2022 pour abus de biens ou du crédit d'une société par un dirigeant à des fins personnelles, passations d'écritures fictives dans un document comptable, fraude fiscale, travail dissimulé, fraude sociale, entre autres. L'enquête de la gendarmerie de Sarlat est toujours en cours.

"L'Américain", comme on l'avait surnommé à Sarlat, était arrivé en Dordogne en 2018 en se présentant à qui voulait l'entendre comme un homme d'affaires franco-américain qui aurait fait fortune aux Etats-Unis dans le domaine des start-ups du numérique. Il avait pris la présidence du Club athlétique Sarlat-Périgord Noir en promettant de faire monter le club de Fédérale 2 jusqu'en Pro D2, et de développer la "marque" qu'il a créé, Sarlat Rugby, à l'étranger et sur les réseaux sociaux.

Comptes bloqués et interdiction de gérer

"Ce monsieur, moi je n'ai rien contre lui!" , rétorque Gérard Trémège : "Vous savez, moi aussi je suis mis en examen depuis 10 ans pour des conneries qui n'aboutiront peut-être jamais, ce n'est pas un vice rédhibitoire". Le maire de Tarbes a trouvé Dominique Einhorn "plutôt discret, il a expliqué ses problèmes judiciaires, qui se traduisent par le blocage de ses avoirs. Il espère pouvoir régler la situation le plus vite possible et sa volonté, de ce que j'ai compris, c'est d'investir dans le Stado. Moi je crois ce que je vois. Mais avec un a priori plutôt positif, parce qu'on est dans une situation tellement compliquée qu'on est bien obligés d'étudier toutes les solutions".

Depuis sa mise en examen, Dominique Einhorn a interdiction de gérer des sociétés par son contrôle judiciaire. Autrement dit, interdiction formelle de prendre la direction d'un club. Les comptes de ses sociétés sont bloqués, à hauteur "d'un million d'euros environ", selon son avocat Me Pascal Garbarini. Dominique Einhorn a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés . Il compte sur une audience le 22 juin devant la Cour d'appel de Bordeaux pour faire tomber à terme une partie des mises en examen, ce qui est loin d'être gagné.

"S'il amène des sous, on discutera"

"Pour l'instant, on écoute, on ne s'engage à rien, mais il ne m'a pas convaincu", assure le président du club tarbais, Lionel Terré. Pas encore ? "S'il amène des sous, on discutera", dit celui qui a invité Dominique Einhorn dans sa loge à la section paloise le weekend dernier. Réputé très bon communicant, "Dom" a visiblement sorti le grand jeu pour vanter son projet dans le marketing sportif et faire du Stado une marque à succès : "Je suis un vieux rugbyman, le digital et compagnie, moi, je ne maîtrise pas. C'est vrai qu'en terme de com', on n'est pas les plus fortiches".

Contacté, Dominique Einhorn se refuse à tout commentaire en attendant d'avoir, comme il le dit, "plus de visibilité sur les projets sportifs en cours". Il assure avoir déjà quitté la Dordogne depuis une semaine, où il doit pourtant pointer deux fois par mois à la gendarmerie. L'homme d'affaires assure qu'il est "déjà sur Tarbes".

A Sarlat, le club peine toujours à se relever de l'épisode Dominique Einhorn. Après le gel de ses avoirs par la justice, le club avait dû se séparer de son effectif "all stars" , boucler son budget en urgence et refuser la montée en Fédérale Une. Il a fini par demander la descente en Fédérale 3 pour assainir les comptes. Le Club athlétique Sarlat Périgord Noir a repris son nom historique d'avant la présidence de Dominique Einhorn. Il s'est retrouvé avec 90.000 euros à rembourser encore aujourd'hui, étalés sur trois ans par le gendarme financier du rugby.