Mis en examen, le youtubeur catalan Thierry Casasnovas doit cesser ses formations de naturopathie

Le naturopathe controversé Thierry Casasnovas, prônant le crudivorisme et le jeûne pour soigner les maladies dont les cancers, est mis en examen après sa présentation devant un juge d'instruction ce vendredi. Il avait été placé en garde à vue mardi. Il fait l'objet d'une information judiciaire notamment pour "exercice illégal de la médecine".

Le youtubeur aux plus de 80 millions de vues, habitant dans les Pyrénées-Orientales, est mis en examen des chefs "d'abus de confiance", "faux et usage de faux", "exercice illégal de la médecine", "exercice illégal de la pharmacie", "pratiques commerciales trompeuses", "abus de biens sociaux", "blanchiment", et "abus de faiblesse". Une perquisition avait eu lieu en février 2022 au domicile de cet influenceur.

Interdiction de formation ou stage

Thierry Casasnovas a été placé sous contrôle judiciaire. Il a également interdiction de participer ou organiser un des stages ou formations en lien avec la naturopathie, l'hygiénisme, la santé ou le bien-être.

En 2021, la Mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) indiquait avoir reçu plus d'une cinquantaine de signalements à l'encontre du "pape du crudivorisme", installé en Vallespir.