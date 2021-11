Mis en examen pour agression et harcèlement sexuel, le maire de Pouillon interdit de se rendre à la mairie

Le maire de Pouillon a l'interdiction de mettre les pieds à la mairie. Patrick Vilhem est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour agression sexuelle et harcèlement, et parmi les mesures de son contrôle judiciaire, il y a donc cette double interdiction : interdiction d'aller à la mairie, tout simplement, et interdiction de se rendre à la mairie parce qu'au moins une des victimes présumées y travaillent encore.

Le parquet de Dax refuse pour l'instant de dire combien de victimes se sont signalées. En revanche, parmi elles, il y a du personnel de mairie. Patrick Vilhem a ainsi l'interdiction de s'approcher des plaignantes.

Comment la commune va-t-elle être gérée ?

Comment Patrick Vilhem va-t-il faire pour gérer la municipalité dans ces conditions ? Va-t-il se mettre en retrait et passer les rennes à son premier adjoint ou, au contraire, va-t-il continuer d'exercer ses fonctions de maire et faire du télétravail par exemple ? En théorie, rien ne l'en empêche.

L'avocat de Patrick Vilhem refuse pour l'instant de communiquer, mais au cours de sa garde à vue, le maire de Pouillon a contesté les accusations à son encontre.