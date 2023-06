Mis en examen pour un accident mortel de manège à Saintes, l'expert Eugène Coignoux se défend

Descendant d'une longue lignée de forains, Eugène Coignoux, alias "Bébé", a contribué à créer le métier de contrôleur technique de manèges. L'homme de 61 ans conteste sa mise en examen le 20 juin , pour des "manquements graves" lors du contrôle de l'Himalaya surf, un manège de type chenille. Sept mois plus tard, le 9 octobre 2022. Gabriel, 16 ans, avait été violemment éjecté de ce manège de type chenille. L'adolescent isérois, scolarisé depuis quelques semaines au lycée militaire de Saintes, était mort trois jours après, au CHU de Poitiers.

Les exploitants du manège, un couple basé en Charente-Maritime, ont été mis en examen quelques jours plus tard, pour homicide involontaire. C'est aussi le cas désormais pour le contrôleur technique chargé de visiter le manège périodiquement. La justice s'attaque cette fois à un expert réputé, sollicité régulièrement par les tribunaux pour expertiser des accidents de manèges (Flins, Toulon, Saint-Tropez...).

"J'ai sauvé des dizaines de vies. Et là, on m'accuse d'en avoir pris une. Et ça me dérange beaucoup"

"Ce métier, je le fais depuis 21 ans, précise l'homme de 61 ans, basé à Allassac en Corrèze. Sans prétention, j'ai sauvé des dizaines de vies. Et là, on m'accuse d'en avoir pris une. Et ça me dérange beaucoup". Eugène Coignoux vit cette mise en examen comme une injustice : "je suis déjà coupable - la preuve : on me demande 10.000 euros de caution, sinon ce sera la détention. Je me sens condamné."

Confronté en garde à vue aux photos de l'accident, Eugène Coignoux se dit désolé pour la famille de Gabriel, dévastée par le drame . Ce qui ne l'empêche pas de nier toute implication dans le drame : "c'est terrible, mais comme je l'ai dit à la juge d'instruction, si j'ai la moindre responsabilité je l'assumerai. Mais je sais que j'ai fait mon travail, et qu'on ne peut pas me le reprocher."

Contre-expertise demandée

Ce manège, l'Himalaya Surf, Eugène Coignoux le suit depuis longtemps. Lors de son dernier contrôle, en mars 2022, "il fonctionnait normalement, promet le contrôleur. J'ai fait des essais adéquats par rapport aux fermetures et à la sécurité du public, il n'y avait aucun problème particulier. Ensuite neuf (sic) mois se passent, des montages et des démontages, je ne sais pas comment ils se sont passés. Le comportement du public, on n'en sait rien non plus, et c'est 80% des causes d'accident."

Eugène Coignoux a pu consulter les rapports qui ont conduit à sa mise en examen. "Une expertise a été demandée à l'un de mes concurrents directs" s'étonne faussement le contrôleur corrézien. "Ils ont aussi fait appel à un monsieur spécialisé en mécanique, et non pas à des experts du manège", pointe Eugène Coignoux, qui compte bien demander une contre-expertise.

"Les forains, je peux me permettre de leur dire non"

Lui qui vient du monde forain, serait-il trop coulant avec ses clients ? Eugène Coignoux nie vigoureusement : "l'avantage de ce système-là, c'est que je peux me permettre de leur dire non. Ils comprennent différemment de quand c'est un technocrate qui arrive et qui ne connaît rien du tout à leur métier. Mais avec moi il n'y a pas de passe-droit."

La priorité d'Eugène Coignoux : pouvoir continuer à exercer son métier. Ce qui lui est interdit dans le cadre de son contrôle judiciaire.