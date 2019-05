Mis en examen pour viol et violences conjugales, le maire de Condat Bruno Genest "nie totalement"

A l'issue de sa garde à vue, le maire de Condat sur Vienne, Bruno Genest, a été mis en examen pour viol sur conjoint et violences conjugales. L'élu nie "totalement et avec la plus grande énergie" les accusations portées par sa compagne.