Mis et Thiennot : La commission d'instruction de la Cour autorise un procès en révision pour les deux hommes

Le comité de soutien de Mis et Thiennot et ses avocats pose pour la postérité après une décision historique qui ouvre la voie à un procès en révision

Historique ! 77 ans après les faits, Raymond Mis et Gabriel Thiennot bénéficieront, à titre posthume, d'un procès en révision . Une décision de la commission d'instruction de la Cour de révision qui a provoqué la joie et l'émotion des soutiens de Mis et Thiennot. Ils sont une quarantaine à avoir fait le déplacement à Paris, partis en car le matin à 8 heures de Châteauroux. Parmi eux, le fils de Gabriel Thiennot, Thierry Thiennot. Tous se battent depuis des années pour faire innocenter par la justice Raymond Mis et Gabriel Thiennot, condamnés pour le meurtre du garde-chasse Louis Boistard, en 1946, dans la Brenne (Indre). Les deux hommes avaient avoué après avoir subi des violences, selon leurs soutiens, avant de se rétracter.

Procès en révision pour les deux hommes

La Cour a annulé une trentaine de pièces produites et reconnu que les deux hommes avaient bien été victimes de violence. Un soulagement pour le comité de défense, car lors des réquisitions, l'avocat général avait fait planer un énorme doute en dissociant le cas des deux hommes estimant que s'il y avait des éléments probants pour prouver que Raymond Mis a subi des violences avant ses aveux, ce n'était pas le cas pour Gabriel Thiennot. Finalement les juges n'ont pas suivi cette interprétation.

Mélange de prudence et d'interrogation avant la décision

Ce matin l'état d'esprit général au départ du car, avant la décision de la commission était donc un mélange de prudence et d'interrogation. De la prudence, car des rebondissement et des épisodes cette affaire en aura connu : trois procès aux Assises, et trois procès en appel, six requêtes - toutes rejetées -, et jusqu'ici, toujours pas de reconnaissance d'innocence pour Mis et Thiennot, graciés cela dit en 1954 par le président René Coty. De l'interrogation, voire de l'incompréhension, suite aux demandes de l'avocat général lors de l'audience en juin dernier.

Pour les membres du comité de soutien, cette demande de dissociation était incompréhensible. Le président d'honneur et fondateur du comité, Léandre Boizaeau, l'avait redit au micro dans le car ce jeudi matin : on ne peut pas dissocier les deux hommes dans ce dossier. La justice a suivi cette thèse qui était essentielle à la défense des deux hommes. En efant cette septième requête en révision étudiée s'appuie sur un amendement de loi en date de 2021 qui remet en cause les aveux effectués sous la violence. Un amendement taillé sur mesure pour le dossier Mis et Thiennot. Pour le comité de soutien, qui s'appuie notamment sur des témoignages à l'époque, c'est clair : les deux chasseurs brennous ont avoué sous la torture.

Procès en 2024

La reconnaissance par la commissions d'instruction de cet état de fait aura d'importante conséquences pour le procès en révision qui se tiendra en 2024. En effet, il vide quasiment de sa substance le dossier de l'accusation qui reposait en grande partie sur les aveux des 2 hommes désormais reconnus nuls et non avenus.

Il convient cependant de ne pas préjuger de la décision dans un dossier qui a déjà réservé de nombreuses surprises.