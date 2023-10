Mis et Thiennot : enfin un procès en révision ? décision ce jeudi 5 octobre

C'est une étape importante, jamais passée jusqu'ici pour les soutiens de Raymond Mis et Gabriel Thiennot. La chambre d'instruction de la Cour de révision, à Paris, doit aujourd'hui dire si oui ou non les deux hommes ont le droit à un procès en révision. La décision doit être rendue ce jeudi, à 14 heures, après avoir examiné la septième requête en révision déposée par les proches et les soutiens des deux chasseurs brennous, condamnés pour le meurtre d'un garde-chasse, en 1946, dans le secteur de Mézières-en-Brenne (Indre). Les deux hommes avaient avoué le meurtre sous la torture, avant de se rétracter. Ils se sont battus ensuite jusqu'à leur mort pour être innocentés. Un combat repris par leurs proches et soutiens; sans succès jusqu'ici. Mais cette septième requête en révision a de son côté une nouvelle évolution de la loi, qui pourrait favoriser la demande des soutiens de Mis et Thiennot.

ⓘ Publicité

Révision totale ou partielle ?

La cambre d'instruction de la Cour de révision acceptera t'elle la révision du dossier ? Et l'acceptera t'elle pour les deux mis en cause ? Lors de l'audience, en juin dernier, l'avocat général avait demandé à ce que cela soit accepté pour Raymond Mis, mais pas pour Gabriel Thiennot, estimant que pour le premier les violences exercées à l'époque sont attestées par des éléments probants, ce qui serait moins le cas pour le second. Or, cette question des violences est essentielle, centrale même dans cette requête en révision, car une récente évolution de la loi, un amendement voté par le Sénat en 2021 , permet de remettre en cause les aveux obtenus sous la torture. Si les demandes de l'avocat général sont suivies, cela veut dire que les deux dossiers seraient dissociés; un énième rebondissement dans cette affaire vieille de 76 ans maintenant.

Si l'un des deux protagonistes obtenait gain de cause, et pas l'autre, cela serait probablement vécu comme un échec par les soutiens de Mis et Thiennot, et par les descendants de Gabriel Thiennot. Convaincus de l'innocence des deux hommes, leur comité de soutien bataille depuis des dizaines d'années pour la faire reconnaître sur le plan judiciaire. Un combat entamé par Raymond Mis et Gabriel Thiennot, qui étaient très rapidement revenus sur leurs aveux, et qui s'étaient battus jusqu'à leur mort pour être innocentés.

Un long combat, sans succès jusqu'ici pour les défenseurs de Mis et Thiennot

Six requêtes en révision ont déjà été déposées dans ce dossier; toutes ont été rejetées. Mais cette septième demande de révision a sans doute plus de chances d'aboutir, car elle a pour elle la récente évolution de la loi concernant les aveux obtenus sous la torture. La décision rendue ce jeudi 5 octobre 2023 pourrait donc être décisive pour les soutiens de Mis et Thiennot, qui se rendent ensemble en car jusqu'à la capitale. Ils partent de Châteauroux ce jeudi matin.

Cette décision de la chambre d'instruction n'est toutefois qu'une étape. L'instance doit dire si oui ou non Mis et Thiennot ont le droit à un procès en révision. Il faudra ensuite rejouer en quelque sorte le procès des deux chasseurs brennous, même si ces derniers sont décédés, pour qu'ils puissent éventuellement être innocentés, 76 ans après les faits.