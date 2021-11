Nouvelle chance pour Mis et Thiennot : "Nous souhaitons qu'ils soient innocentés" réclame Léandre Boizeau

Près de 75 ans après les faits c'est peut-être le début de l'aboutissement d'un combat de plusieurs décennies. Le comité de soutien de Raymond Mis et Gabriel Thiennot - condamnés en 1947 pour le meurtre du garde-chasse Louis Boistard qu'ils avaient toujours assurés ne pas avoir commis - s'apprête à déposer une 7e requête de révision de leur procès.

Le nouveau texte de Loi "Confiance dans l'institution judiciaire" devrait être promulgué le 15 décembre prochain ou quelques jours après. Il ouvre la voie à une révision puisqu'un de ces amendements introduit par le gouvernement prévoit expressément l'introduction d'un nouveau cas de révision, lorsque la culpabilité de la personne résulte d’aveux obtenus par la torture. Un fait établi dans l'affaire Mis et Thiennot et même reconnu par l'institution judiciaire depuis 2006 mais qui en l'état, à l'époque, du Droit n'avait pas été suffisant pour ouvrir la voie à un procès en révision.

La Loi de leur côté

Si ce futur procès semble désormais acquis, il ne s'agit que d'une partie du chemin et Léandre Boizeau, président d'honneur du comité de soutien de Raymond Mis et Gabriel Thiennot, reste aujourd'hui prudent. Son combat personnel pour obtenir l'innocence des deux hommes aujourd'hui disparus (en 2003 pour Thiennot, 2009 pour Mis) et de 6 de leurs compagnons considérés comme complices, a démarré il y a plus de 40 ans. "En 40 ans, on a le temps d'avoir des moments d'espoir et de désespoir parce que c'est quand même très, très long. Ne jamais baisser les bras, ce n'est pas rien." souligne-t-il "Heureusement, _il y a un comité de soutien qui est fort, qui compte encore 250 membres_. Quarante ans après, les élus du département nous ont beaucoup soutenus [...] On a 25 communes qui ont donné le nom de Mis et Thiennot à un édifice public dans le seul département de l'Indre."

Des marques de soutien qui ont su encourager les défenseurs des 2 hommes à poursuivre leur combat et à ne jamais baisser les bras. Une détermination et une opiniâtreté qui ont permis de tenir dans le temps, offrant une ouverture encore inespérée quelques mois plus tôt : celle qu'un Ministre de la Justice, en l'occurrence Eric Dupond-Moretti avec l'aide du député LREM de l'Indre François Jolivet, se penche personnellement sur l'affaire et introduise un amendement qui, présenté auparavant par les députés Chanteguet puis Jolivet, avait toujours été rejeté par l'Assemblée, parfois d'extrême justesse.

"lorsqu'il est venu dans le département de l'Indre, il y a quelque six mois de ça. je lui avais fait parvenir un courrier parce qu'il venait dans le cadre de la promotion de la justice, de l'image de la justice qu'il voulait rétablir. Et je lui avais fait savoir dans un courrier que c'était précisément dans l'Indre qu'il fallait venir. Parce que s'il y avait un département où l'image aurait été été dégradée, c'était bien dans le nôtre à cause de l'affaire Mis et Thiennot."

Patience mais espoir

Il reste désormais à patienter avant de pouvoir passer à l'action. C'est à dire le dépôt d'une septième requête en révision. Une commission devra alors se prononcer sur la recevabilité de la demande. "Et là, je ne vois pas comment elle pourrait refuser puisque au vu des éléments ça rentre parfaitement dans le cadre de la loi." précise Léandre Boizeau .

La révison du le jugement interviendra ensuite dans une seconde étape. Cette révision reste-t-elle importante 75 ans après les faits ? "Bien sûr" affirme sans hésiter Léandre Boizeau "pour leur mémoire, pour leur famille. _C'est aussi très important pour la justice_, pour l'image qu'on a de la justice. Je pense que ça dépasse bien largement les personnes de Gabriel et Raymond".