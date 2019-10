Mise à l'arrêt d'une usine classée Seveso près de Rouen après une "perte d'alimentation électrique"

Le Grand-Quevilly, France

Les deux informations n'ont peut-être rien à voir mais forcément, cinq jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, l'incident signalé dans l'usine Borealis ce mardi interpelle. Les pompiers de la Seine-Maritime ont été appelés ce mardi 1er octobre dans l'usine Borealis (production d'engrais) classée Seveso "seuil haut" située à Grand-Quevilly près de Rouen.

Ça n'arrive pas tous les jours mais on maîtrise

L'usine a déclenché son "plan d'organisation interne" à la suite d'une perte d'alimentation électrique explique la préfecture dans un communiqué. L'incident a nécessité la mise à l'arrêt de l'usine pour la sécurité de l'installation. Selon les premières constatations, cette perte d'alimentation électrique serait due à l'échauffement d'une cellule du poste électrique principal. Il n’y a pas d'incendie. La mise en sécurité des installations est effective depuis 7h45.

"Ça n'arrive pas tous les jours heureusement mais on maîtrise" nous indique-t-on de source syndicale. "Ce n'est pas Lubrizol, pas un incendie, c'est un problème technique. Il faut rassurer." L'usine Boréalis fabrique des engrais et stocke des produits tels que de l'ammoniac et de l'acide nitrique. Trois-cent-soixante salariés travaillent dans cette usine.