Mise à pied de Claude Puel à l'ASSE : "C'est une décision qu'il fallait prendre" juge le président de l'USS

On lui a retiré les clefs de l'équipe pro. Claude Puel n'est plus l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne ce lundi matin. Il a été mis à pied par le club ce dimanche, après cette défaite face à Rennes 5 à 0 au stade Geoffroy-Guichard. Décision logique et attendue après une telle claque, estime ce matin Jean-Guy Riou, président de l'Union des supporters stéphanois, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire.

"C'est une décision, à mon sens, qu'il fallait prendre", explique-t-il. "Il aurait peut-être même fallu la prendre avant. On ne peut pas se permettre d'avoir des déconvenues à chaque match, que ce soit à Geoffroy-Guichard ou à l'extérieur, ni de prendre 5-0 à la maison. De toute façon, il faut un électrochoc, donc malheureusement Puel est un fusible."

Pas les moyens nécessaires

Mais pour Jean-Guy Riou, qui réclamait la démission du manager depuis plusieurs semaines, Claude Puel n'est pas le seul responsable de la situation actuelle. "On ne peut pas jeter la pierre uniquement à Claude Puel. Il n'a pas eu, peut-être, les moyens qu'il aurait dû avoir au moment où il a signé à Saint-Étienne. Il avait mis en place un projet, mais ce projet a été annihilé par différents faits. Il y a d'abord eu le Covid-19 et cette fin de championnat prématurée. Par la suite, on a une finale de Coupe de France où sans aucun supporteur de Saint-Étienne. Et puis Puel ne peut pas recruter ou doit recruter à minima, donc c'est compliqué. Il avait certainement un projet qui était peut-être viable, mais avec des moyens qui auraient dû être certainement plus importants que ceux qui ont été mis à sa disposition."

D'après le président de l'USS, le nom du remplaçant de Claude Puel pourrait donner des indices quant à l'avenir du club. "Si on a un duo Nedder-Huard, ça veut dire que le club va être effectivement vendu. Si on fait venir à Dupraz ou un autre entraîneur, ça donnera un mauvais signal. Parce que si c'est un entraineur qui doit partir dans un mois, un mois et demi, parce que le club est racheté, ça risque d'être compliqué. On va licencier deux entraîneurs en quelques semaines."