Mise en cause dans une vidéo, une cavalière normande porte plainte pour cyberharcèlement et diffamation

Elle a été arrêtée une semaine, tellement les messages lus sur Facebook l'ont ébranlée. Florinda Detouteville a porté plainte pour cyber-harcèlement et diffamation à la gendarmerie de Yerville (Seine-Maritime) le 12 février 2022, après la publication d'une vidéo par l'association Team Touriste. La Team Touriste se présente sur sa page Facebook comme une "association de cavaliers de sauts d'obstacles".

Florinda Detouteville dit être la cible des membres de l'association depuis qu'elle a signalé à la Fédération française d'équitation certaines de leurs pratiques, qui leur ont valu une sanction. La Team Touriste a notamment interdiction d'organiser en 2022 son concours équestre, qui a lieu en principe chaque année à Quincampoix (Seine-Maritime).

Le nom de Florinda Detouteville est explicitement cité dans la vidéo de la Team Touriste (capture d'écran) -

"À cause de cette vidéo", explique la cavalière de 49 ans, "j'ai quand même pris quelques messages assez violents, il y a un cavalier qui me traite carrément de pute, on me traite aussi de Judas ou de frustrée." La vidéo, où elle est explicitement nommée, a été publiée le 11 février 2022 sur YouTube, Facebook et Instagram.

"Cette vidéo est une vengeance"

Toute l'affaire commence pendant le confinement, détaille Florinda Detouteville : "Pendant la pandémie de Covid-19, de novembre 2020 jusqu’à mars 2021, dans la filière équestre, seuls les professionnels de l'équitation avaient le droit de faire du concours. Donc, les amateurs, des gens comme moi, dont c’est le loisir, n'avaient évidemment pas le droit de le faire. Et il s'est avéré qu’entre novembre et mars, quelques resquilleurs, on va dire, faisaient du concours."

Pendant le confinement, les cavaliers amateurs n'ont pas le droit de faire du concours (capture d'écran) -

Florinda Detouteville constate que ces cavaliers amateurs participent à des concours en produisant de fausses attestations. Elle qui a été membre du Comité départemental d’équitation de Seine-Maritime décide de faire un signalement à la Fédération française d’équitation et dit avoir été traitée de "collabo" et de "délatrice" à cause de cela.

"Sauf que ça ne s'appelle pas de la délation", se défend la cavalière, "ça s'appelle de la dénonciation d'infractions mettant en danger la santé publique, c'est très clair dans les textes. La Fédération a donc bloqué les engagements de ces gens et on m'a fait savoir que l'un d'entre eux, Alexandre Lerat, le président de l'association Team Touriste, allait se venger."

La Commission disciplinaire de la FFE saisie

L'affaire n'en reste pas là. Florinda Detouteville va de nouveau écrire à la FFE pour signaler un deuxième incident : le 6 juin 2021, lors d’un concours auquel Florinda Detouteville participe, la cavalière raconte qu'Alexandre Lerat a sciemment effrayé sa jument en pleine épreuve. Contacté par France Bleu Normandie, M. Lerat, qui a notamment été président du Comité départemental d'équitation en Seine-Maritime, assure qu’il s'agissait de signes d'encouragements.

Suite à cette plainte, la Fédération française d'équitation étudie le profil d'Alexandre Lerat. Il est donc président de l'association Team Touriste et il est, de ce fait, aux commandes du concours équestre que l'association organise.

Comme il est indiqué dans la charte d'éthique et de déontologie de l'équitation, un dirigeant ou organisateur de compétitions se doit "d'être exemplaire au sein de sa structure et à l'égard de ses partenaires" et "d'adopter à l'égard de tous les publics une attitude mesurée et réfléchie".

Des faits d'atteintes à l'éthique

En se renseignant sur le contenu du concours, la FFE prend connaissance du programme de l'édition 2017 du Team Touriste, toujours accessible sur son site officiel.

Le titre des épreuves sont des "notes d'humours" selon l'association Team Touriste (capture d'écran) -

La FFE prend également connaissance d'un calendrier vendu lors du concours, présentant des majeurs et des mineurs dénudés. Florinda Detouteville confirme qu'elle a signalé le calendrier en question à la FFE : "J'ai effectivement dit quelque chose qui me dérangeait depuis longtemps, c'est qu'effectivement, ils ont fait un calendrier qui s'appelle 'Les touristes à poil' avec des adultes, ce qui n'est pas choquant en soi. Il y a bien des pompiers qui le font, des rugbymen, etc. Mais dans ce calendrier-là, il y avait deux enfants, un de 5 ans et un de 9 ans. Monsieur [Lerat] a dit que c’était son fils et celui de sa sœur et ne voyait pas où était le problème."

La FFE reproche notamment à la Team Touriste la vente d'un calendrier mettant en scène des majeurs et des mineurs dénudés (capture d'écran floutée) -

La cavalière rappelle qu'elle n'a fait que rapporter une information publique : "Tout était sur la page Facebook du Team Touriste en public. Ils l'ont affiché. Ce n'est pas un secret que j'ai révélé en catimini !"

Un avertissement et pas de concours

Réunie le 8 novembre 2021, la Commission disciplinaire de la FFE a prononcé une sanction à l'encontre d'Alexandre Lerat et de son association la Team Touriste pour des faits d'atteintes à l'éthique. L'association ne pourra pas organiser son concours pour l'année 2022 et son président écope d'un avertissement.

Contacté par France Bleu Normandie, Alexandre Lerat explique que son association a renoncé à faire appel mais maintient que "les accusations retenues contre le Team touriste se basent sur une infime partie de ce que réalise l'association" et que "les propos retenus sont cités hors contexte, isolés les uns des autres et de l'ambiance générale". La sanction officielle est publiée en janvier 2022 dans la Ref, le mensuel officiel de la FFE.

Une sanction est finalement prononcée contre Alexandre Lerat et son association Team Touriste (capture d'écran) -

C'est pour se venger de cette décision, affirme Florinda Detouteville, que la vidéo où elle est mise en cause a été postée sur la page de la Team Touriste : "On m'avait prévenue qu'il était en train de préparer une vidéo pour faire en sorte que les gens ne m'adressent plus la parole en concours." Alexandre Lerat, lui, se défend d'être un harceleur et de toute intention de nuire. Il précise que cette vidéo a été réalisée pour informer ceux qui suivent la Team Touriste et donner les raisons de son annulation.

Le ministère des Sport a ouvert une enquête

"La vidéo a fait 39.000 vues au 2 mars 2022 et a été relayée par des personnalités publiques, notamment par des centres équestres", explique Florinda Detouteville, qui dénonce un "appel au lynchage".

Contactée, la Fédération française d'équitation répond par courriel que "s'il est avéré que Mme Detouteville a subi du cyber-harcèlement à cause de la vidéo, les personnes concernées devront légitimement en répondre devant la justice" et la FFE précise que "sa Commission disciplinaire serait par ailleurs saisie si des éléments démontrent que des personnes titulaires d'une fonction officielle auprès de la FFE ont agi dans le cadre de leurs fonctions pour harceler ou diffamer Mme Detouteville".

Florinda Detouteville a également sollicité le ministère des Sports, qui lui a répondu qu'une enquête allait être menée.