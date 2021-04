Mise en examen pour viol d'un ex-entraîneur de Dordogne : stupéfaction à l'US Basket Bergerac

Un entraîneur d'un club de basket du Bas-Rhin en Alsace a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur deux joueuses. Cet homme de 31 ans a passé cinq ans en Dordogne comme coach à l'US Basket de Bergerac. Selon le président du club périgourdin, il n'a jamais fait parler de lui.

Un entraîneur d'un club de basket du Bas-Rhin en Alsace a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viols et agressions sexuelles sur deux joueuses. Il s'agit de deux jeunes filles mineures de plus de 15 ans. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Strasbourg. Ce coach de 31 ans a passé cinq ans à Bergerac comme coach.

Cinq ans en Dordogne

Le coach sportif est arrivé en août 2011 en Dordogne d’abord comme entraîneur des Espoirs Saint-Fronnais à Saint-Front-de-Pradoux. Un an plus tard, le 5 août 2012, il est engagé en CDI par l'Union Sportive Basket à Bergerac. Il y restera jusqu'en juillet 2016, date où il repart en Alsace sa région natale.

A l'US Basket, ce coach entraîne plusieurs équipes de jeunes, des garçons mais aussi les cadettes, c'est à dire des joueuses entre 16 et 17 ans, pendant au moins trois ans. L'équipe montera d'ailleurs à l'échelon régional pendant la saison 2014-2015. A Bergerac, il n'est pas seulement entraîneur puisque lui même est joueur : il évolue alors dans l'équipe des Seniors. En 2016, la Ligue d'Aquitaine de Basket-Ball lui remet un brevet professionnel de Basket.

Contacté ce mercredi matin, le président du club de basket de Bergerac se dit "très choqué et très surpris". Guillaume Laroche qui était à l'époque membre du conseil d'administration, assure que le mis en cause n'a jamais fait parler de lui. "Nous sommes de tout cœur avec les victimes présumées" déclare-t-il. Si des jeunes Périgourdines parlent dans les prochains jours et évoquent d'éventuels faits d'agressions sexuels potentiellement commis par l'entraîneur, le club les soutiendra assure Guillaume Laroche.

Une enquête ouverte en Alsace

En Alsace, l'homme d'une trentaine d'années est poursuivi pour viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par sa fonction. Il entraînait l'équipe féminine U18 du club "Le Concorde", à Duttlenheim, à l'ouest de Strasbourg.

Le club indique l'avoir immédiatement mis à pied, "par principe de précaution". L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuelles autres victimes. Le coach bénéficie, bien évidemment, de la présomption d'innocence.