Cannes, France

Mise en examen dans la nuit de lundi à mardi pour deux dirigeants du casino Partouche de Cannes pour abus de biens sociaux. Ils seraient impliqués dans des dissimulations de mises de poker. Le président du "3-14", également à la tête du casino de La Grande-Motte dans l'Hérault, a été placé sous contrôle judiciaire, assorti d'une interdiction de diriger ou de gérer l'établissement de jeu, et devra verser une caution de 30.000 euros, a annoncé Xavier Tarabeux, procureur de la République de Marseille.

Le groupe Partouche avait relancé le casino cannois en juin 2017 après un déménagement de la plage du Palm Beach au centre-ville. Son directeur a également été placé sous contrôle judiciaire, assorti des mêmes conditions.

Mise en examen de deux joueurs

Deux joueurs ont aussi été mis en examen pour complicité et recel d'abus de biens sociaux, et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter des casinos et des cercles de jeu. Ils doivent également verser des cautions de 20.000 et 4.000 euros. Enfin, deux autres personnes, placées en garde à vue, sont ressorties libres du bureau du magistrat marseillais.

Après l'annonce des gardes à vue lundi, le cours en bourse du groupe Partouche avait dévissé de 15%. Avant l'ouverture ce mardi matin, le groupe a voulu rassurer en affirmant être "en conformité avec la loi et tout particulièrement en matière de réglementation des jeux et de lutte contre le blanchiment".

L'entreprise s'est dit "affectée par un battage médiatique sans commune mesure avec les premiers résultats de la procédure", et a précisé que les faits "auraient été commis au préjudice du seul casino de Cannes".

Sous-déclarations et commissions

L'enquête est menée par des policiers spécialisés du service central des courses et des jeux. Elle s'intéresse à un système de sous-déclarations des mises jouées lors de parties de poker. Ce procédé aurait été mis en place depuis au moins un an et demi et concerne des montants déclarés parfois 20 fois inférieurs à ceux réellement joués avec un mécanisme de commissions touchées par les dirigeants.