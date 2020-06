Grenoble : mise en examen du docteur Vouaillat, soupçonné d'homicides et blessures involontaires

Les deux juges d'instruction chargés du dossier Vouaillat ont mis en examen début juin ce chirurgien après deux décès et 74 patients blessés. Le parquet de Grenoble a confirmé cette information, mais le mis en cause conteste sa responsabilité et reste présumé innocent.