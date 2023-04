Mise en examen du maire de Saint-Étienne : "il peut poursuivre son activité de maire", précise son avocat

Gaël Perdriau a été mis en examen jeudi pour chantage, dans l'affaire de la vidéo intime, de même que trois autres protagonistes de cette affaire. Le maire de Saint-Étienne a été longuement auditionné au préalable par les juges instructeurs. Sa comparution a duré six heures, parce que le maire "tenait à s'expliquer", a précisé Christophe Ingrain, l'avocat de Gaël Perdriau, à la sortie du tribunal à Lyon jeudi soir.

Contrôle judiciaire

"Il a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées. L'interrogatoire a été long. C'est une épreuve évidemment particulièrement difficile à ce stade. L'important pour lui, c'est désormais de savoir exactement ce qui lui est reproché. Il a donc maintenant accès au dossier. Il va donc avoir tous les moyens de se défendre et de prouver son innocence pour ce délit. Sa ligne, c'est qu'il n'a participé ni à aucun enregistrement illicite, ou une quelconque vidéo, qu'il n'a évidemment pas non plus pris part à un quelconque détournement de fonds publics", poursuit Me Ingrain.

L'avocat du maire de Saint-Étienne est placé sous contrôle judicaire, "qui a été décidé de telle manière par les magistrats que M. Perdriau peut poursuivre son activité de maire", ajoute-t-il, alors que de nouveaux appels à la démission de Gaël Perdriau ont été lancés dès l'annonce de sa mise en examen.