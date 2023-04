Mise en examen du maire de Saint-Étienne : un "soulagement" pour Gilles Artigues, selon son avocat

Sept mois après les premières révélations sur un chantage présumé à la vidéo intime à la mairie de Saint-Étienne, quatre personnes, dont le maire de la ville, ont été mises en examen jeud i.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Tout d'abord, comment votre client a vécu la journée d'hier avec les annonces successives des mises en examen qui se sont étalées jusque dans la soirée ?

André Buffard : Avec soulagement, parce que c'est naturellement la reconnaissance de son état de victime. Depuis le début de cette affaire, un certain nombre de personnes parlaient au conditionnel, pou pouvaient douter de ses affirmations. Aujourd'hui, après sept mois d'enquête, la justice a considéré qu'elle avait des indices graves et concordants de nature à pouvoir mettre en examen les bourreaux - disons les choses comme elles sont - qui lui ont fait subir pendant un certain nombre d'années à un odieux chantage.

Mardi, lorsque les convocations de Gaël Perdriau, Pierre Gautierri, Samy Kéfi-Jérôme et de Gilles Rossary-Lenglet par la police judiciaire de Lyon, vous êtes déjà convaincus de leurs mises en examen imminentes ?

Ça semble être la suite logique. Ceci étant, le juge d'instruction avait la possibilité de convoquer purement et simplement les protagonistes de cette affaire. Il a décidé de passer par une nouvelle garde à vue, ce qui montre qu'il y avait besoin de mesures de coercition. Une longue garde à vue, et qui dit garde à vue dit contraintes, c'est-à-dire que les gens qui sont sous ce régime ne peuvent pas sortir. D'ailleurs, ils ont passé deux nuits dans les geôles de la police judiciaire de Lyon, ce qui montre bien la gravité des faits et la nécessité pour les magistrats de pouvoir les entendre, les confronter. Ce qui signifiait, à mon sens, qu'il y avait d'ores et déjà des éléments suffisants pour aboutir à des mises en examen. Et c'est ce qui s'est passé hier.

Estimez-vous que votre client a été entendu sur tout ce qu'il a évoqué par rapport aux différents chefs de mise en examen qui ont été prononcés ?

En ce qui concerne Gilles Artigues, il a dénoncé les faits de chantage et les quatre protagonistes sont mis en examen pour chantage. Alors, à l'occasion de ce chantage, il est apparu qu'effectivement avaient été effectués des détournements de fonds publics. Ça aussi c'est avéré aujourd'hui, puisque trois des protagonistes sont mis en examen pour ces détournements de fonds publics et recel de détournement de fonds publics. Seul le maire échappe pour le moment à une mise en examen sur ce terrain là, mais il a été entendu en qualité de témoin assisté. Je rappelle que le statut de témoin assisté indique qu'il y a d'ores et déjà des indices, mais qui ne sont pas suffisants pour pouvoir prononcer une mise en examen.

L'affaire, et votre travail, sont loin d'être terminés, Gilles Artigues est-il prêt à affronter les prochaines étapes ?

Oui, le temps judiciaire est toujours long et on dit que la justice est lente. Mais effectivement, elle n'avance pas au même rythme que que les médias ou que la politique. C'est logique parce qu'elle prend son temps pour réunir encore une fois des éléments. Alors, le temps qui s'annonce devant nous est encore long bien sûr, mais d'ores et déjà, les choses sont figées, sont actées. Il est victime et il y a quatre personnes qui sont accusées de l'avoir fait chanter et contre lesquelles il y a aujourd'hui, encore une fois, des indices graves et concordants.

Les mis en examen et leurs avocats vont avoir accès à l'intégralité du dossier, cela peut-il changer les choses ?

Je suis avocat et je sais très bien que lorsqu'on est mis en examen, la première chose qu'on dit, c'est "très bien, je vais pouvoir assurer ma défense puisque je vais avoir accès au dossier". Dans le cas présent, pour parler très franchement, je ne suis pas sûr qu'ils vont découvrir des choses très nouvelles parce que le fond de cette affaire, on le connaît depuis longtemps. On a, hélas pour ceux qui sont accusés dans cette affaire, des témoignages - Monsieur Rossary-Lenglet qui explique comment cette opération aurait été commanditée et qui a réitéré devant le juge d'instruction et les policiers, semble-t-il, ces accusations. Il y a aussi des enregistrements, qui ont été effectués par les uns par les autres, mais qui, là aussi sont irréfutables. Je rappelle qu'en matière pénale, tous les moyens de preuve sont acceptables, y compris des enregistrements. Et dans ces enregistrements, il apparaît très clairement que Gilles Artigues est effectivement victime d'un chantage et les protagonistes du chantage sont très clairement identifiés. Encore une fois, certains même d'entre eux, reconnaissent leur participation à cette opération.