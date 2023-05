Mise en examen et écrouée après la mort de son bébé de 7 mois, elle demande sa remise en liberté

Engoncée dans un survêtement gris, cheveux tirés en arrière et visage fermé, Anaïs L. voudrait bien éviter la présence des journalistes à l'audience de la Chambre de l'instruction qui doit statuer sur sa demande de remise en liberté. La jeune femme est mise en examen et écrouée depuis le 20 avril 2023 pour "privation de soins ou d'aliments suivie de mort d'un mineur", en l'occurrence son bébé de 7 mois, une petite fille prénommée Brooklyn. L'avocat général, lui, ne voit pas d'objection à la présence de la presse et s'oppose à cette demande. Le Président de la Chambre tranche rapidement la question, l'audience sera publique. Le débat tourne autour de la détention provisoire de la mère, qui n'est pas justifiée selon Maître Gaëlle Ripoll. Mais l'avocate a beau plaider l'état de santé de sa cliente, "dépressive", expliquer que si elle n'a pas répondu aux convocations des éducateurs, ni à la police, c'est que "la boite aux lettres était pleine et la sonnette en panne", les premiers éléments de l'enquête sont accablants pour la jeune femme de 25 ans, mère de deux autres enfants de 21 mois et trois ans et demi. Et si le ministère public requiert le maintien en détention de la mère, au regard du "trouble à l'ordre public", c'est que les faits sont extrêmement graves. "Brooklyn est morte la bouche ouverte et la peau sur les os" résume François Coudert en une image terrible. Morte de faim et de soif. Elle pesait 3,5 kilos à 7 mois, moins que son poids de naissance, et sa sœur et son frère ainés présentaient eux aussi des signes de dénutrition sévère et d'importants retards de croissance.

L'instruction devra éclaircir les conditions de vie de cette famille nombreuse qui vivait des minimas sociaux dans une maison décrite comme insalubre par les enquêteurs. Et pourquoi les enfants n'étaient pas nourris suffisamment. Anaïs L. Mais aujourd'hui, ce qui inquiète surtout l'avocat général, c'est le profil psychiatrique d'Anaïs L. "froideur émotionnelle", "détachement affectif", "préoccupations autocentrées" selon les conclusions de l'expert, et "compte tenu de la minimisation des faits et du déni de Madame" ajoute François Coudert, il craint que la jeune femme ne réponde pas plus aux convocations du juge qu'à celles de l'assistance éducative. Le père, lui, n'a pas fait appel de sa détention provisoire. Concernant la mère, la Chambre de l'instruction rendra sa décision ce jeudi matin.