Coups de feu à Bayonne : mise en examen pour tentative d'homicide de l'homme qui a blessé une jeune femme

Des poursuites pour "tentative de meurtre" et un placement en détention provisoire : ce sont les décisions de la justice à l'encontre de l'homme de 49 ans qui a grièvement blessé avec une arme à feu une jeune femme de 18 ans. Les faits se sont déroulés à Bayonne dans la nuit de samedi à dimanche.

Il va devoir s'expliquer pour "tentative de meurtre". L'homme de 49 ans, qui a grièvement blessé avec une arme à feu une jeune femme de 18 ans, a été déféré devant le parquet de Bayonne ce lundi 14 mars 2020. Une information judiciaire est ouverte pour des faits criminels qui se sont déroulés dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars, dans une rue du centre-ville. L'agresseur présumé a été placé en détention préventive. C'est désormais un juge d'instruction qui va procéder aux investigations.

Il explique avoir été pris de panique

Il est environ deux heures du matin le week-end dernier. Bars et peñas du centre-ville se vident. Rue Gosse, un individu tire à plusieurs reprises avec une arme de poing. La victime s'effondre, touchée au poumon par un projectile. Rapidement secourue par les pompiers et le Smur, elle toujours hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur, rapidement interpellé par les policiers de la BAC le soir même, a été entendu par les fonctionnaires de la police judiciaire, dans le cadre de la garde à vue. Il a expliqué qu'il a voulu porter secours à un enfant qui se faisait agresser. Il précise que les gens qui étaient sur place se sont retournés contre lui. Et qu'il a alors paniqué.

De nombreuses zones d'ombre persistent dans cette affaire. Notamment pourquoi l'homme circulait avec une arme. On ne sait pas non plus si les deux protagonistes se connaissaient. Aujourd'hui hors de danger, la jeune victime avait été transférée dans un premier temps sur le service des urgences du Centre hospitalier de la Côte basque.