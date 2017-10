Mises en examen pour quatre tentatives de meurtre à Sète

Après la spectaculaire descente de police à Sète lundi, huit suspects ont été placés en détention. Ils seraient impliqués dans quatre tentatives de meurtres depuis le début de l'année, mais aussi des menaces et violences. Règlements de comptes sur fond de trafic de drogue.

"C'est une vraie dérive criminelle qui justifiait qu'on mobilise des moyens très importants". A entendre le procureur Christophe Barret, l'impressionnant dispositif déployé ce lundi à Sète au petit matin, 200 policiers, était à la hauteur de la dangerosité de la cible: 18 hommes interpellés ce jour là. Dix sont d'ores et déjà mis en examen, dont huit incarcérés et trois autres qui doivent être présentés au juge ce vendredi. Sur place, les enquêteurs ont saisi deux armes, un gilet par balle et quelques milliers d'euros en liquide.

Une guerre de territoire sur fond de trafic de drogue

Tous seraient impliqués, de près ou de loin, dans une série de règlements de compte qui ont agité la ville ces neuf derniers mois. Quatre tentatives de meurtre, des menaces, intimidations, violences, séquestration... Onze crimes ou délits en lien direct le trafic de stupéfiants. "C'est l'enjeu de ces règlements de compte" confirme le procureur, "ce qui est malheureusement classique mais là, sur Sète ces derniers mois, c'était très intense", avec des malfaiteurs aux "manières extrêmement violentes et dangereuses".

"Un fond de trafic de stupéfiant qui est l'enjeu de ces règlements de compte". Christophe Barret, procureur Copier

3 blessés et miraculeusement pas de victime collatérale

La première tentative remonte au soir du 5 janvier dans le centre ville. Une voiture ralentit et arrose de plusieurs balles la devanture d'une épicerie où discute quelques personnes. Il y a un blessé.

Deux mois plus tard, le 9 mars, de nuit toujours, devant la MJC de l'Ile de Thau, même scénario: une voiture passe. Des coups de feu. Un blessé.

Puis le 9 avril, une véritable course poursuite en ville. L'homme visé finit par se jeter dans le canal pour échapper à des tirs. Touché au ventre, il passe un temps à l'hôpital entre la vie et la mort.Enfin le mois dernier, entre Sète et Frontignan, une équipe postée en bord de route ouvre le feu au passage d'une voiture. Des tirs à hauteur d'homme, en plein jour. Ils ont tiré pour tuer, sans aucun doute, d'après le procureur.

Une escalade de violence entre deux bandes rivales

Les enquêteurs relient très vite ces affaires à d'autres crimes et délits: des intimidations, un homme à scooter renversé volontairement par une voiture, un autre tabassé dans une station de lavage, des faits de séquestration...

C'est la tendance de ce narco banditisme qui a tendance à régler ses comptes au milieu de la population, au grand jour

"On pense avoir affaire à deux clans rivaux qui veulent se partager un territoire, en l'occurrence Sète, explique Jean-Philippe Fougereau, patron du SRPJ de Montpellier. Une dérive entre bandes rivales qui pour cela vont commettre des actions, dégradations, violences, tentatives d'homicides. C'est la tendance de ce narco banditisme qui a tendance à régler ses comptes au milieu de la population, au grand jour, en prenant le risque d'avoir des victimes collatérales".

"Une dérive de partage de territoire entre 2 bandes rivales". Jean-Philippe Fougereau, patron du SRPJ Copier

Il fallait anticiper de futures actions et empêcher que demain il y ait des morts à Sète

13 suspects au final sont mis en examen, certains pour tentatives d'homicides volontaires en bande organisée. Des hommes de 21 à 39 ans. Tous connus des services de police, mais le plus souvent pour des faits de petite ou moyenne délinquance. "Il y avait le risque d'une dérive violente, comme à Marseille, avec au bout la prise de contrôle d'un trafic et d'un quartier" poursuit Jean Philippe Fougereau. "Il fallait y mettre un coup d'arrêt, anticiper de futures actions et empêcher que demain il y ait des morts à Sète".