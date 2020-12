Miss France : à Bourguébus "tout le monde" est derrière la normande Amandine Petit

La mairie a installé de grandes affiches d'Amandine Petit un peu partout dans la commune. Miss Normandie 2020 a grandi à Bourguébus près de Caen et vit encore chez ses parents à deux pas du centre. Forcément, c'est une fierté pour les habitants de la voir représenter notre région, ce samedi 19 décembre. "On espère tous qu'elle ira au bout, mais elle est bien partie", indique un agent communal. Plus loin près de la salle des fêtes, Eliane n'a pas de doute non plus : "Même les petits patelins on a le droit d'avoir de jolies jeunes filles. Il y en a dans les grandes villes, mais il faut donner la chance à tout le monde."

En photo jusque dans la boulangerie

Plusieurs habitants ont croisé Amandine Petit dans la rue avant qu'elle parte pour la préparation de l'élection, il y a un mois. À la boulangerie, une photo de la jeune femme trône même au dessus des baguettes. Valérie, la gérante, suit son parcours depuis sa première candidature à Miss Normandie en 2015. "J'ai fais faire un portrait d'Amandine après sa victoire. Suite à ça, j'ai mis un cahier à disposition dans la boutique, pour que les gens lui laisse des petits messages. Elle est partie avec au Puy du fou d'ailleurs", raconte sa première fan. Ses meilleurs amis lui ont laissé de petits mots, mais aussi les parents d'élèves et ses anciennes enseignantes.

Valérie, la boulangère, a fait imprimer une grande photo d'Amandine Petit pour sa boutique. © Radio France - Raphaël Aubry

Depuis quelques jours, on ne parle d'ailleurs que de l'élection à la boulangerie. "On est très chauvin j'avoue, s'amuse un client. Si elle est élue, ce serait une belle publicité, pour notre petite commune". La plupart des habitants de Bourguébus attendent donc avec impatience la cérémonie de ce samedi 19 novembre. Un compte à rebours même été installé devant la salle des fêtes.

"Quelque chose à marquer d'une pierre blanche"

Le maire sera lui aussi de la partie devant sa télévision. "Pour une commune d'un peu plus de 2 000 habitants, c'est quelques choses à marquer d'une pierre blanche et surtout si elle gagne. On croise les doigts", pointe Sébastien François. Une chose est sûr, même si Amandine Petit ne devient pas la prochaine Miss France, cette participation restera dans l'histoire.

Attention toutefois de ne pas faire de pronostiques trop vite, cela peut porter malheur.