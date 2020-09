Grenoble : les images de dealers surarmés auraient bien été tournées pour un clip de rap, intitulé "Chicagre"

Les images de dealers cagoulés et armés diffusées sur internet étaient bien destinées à un clip, intitulé Chicagre et diffusé sur Youtube, selon l'auteur du rap. Pied de nez au Ministre de l'Intérieur qui avait ordonné une opération de police dans la foulée ou récupération? Une enquête est en cours.

Depuis le début, dans cette histoire, on ne sait pas grand chose, c'est la loi du silence qui règne à Mistral, quartier sensible grenoblois, gangrené par le trafic de drogue. Qui, dans un premier temps, a fait fuiter ces images sur la toile, laissant entendre que Mistral était une zone de non-droit où le trafic était florissant? On ne sait pas

Clip ?

Et puis, on s'est perdu en conjecture. Pour certains, ces images, c'était pour faire la pub d'un point de vente. Pour d'autres, c'était un clan qui voulait en impressionner un autre. Mais pour les quelques jeunes de Mistral que France Bleu Isère avait réussi à interviewer, c’était pour les besoin d'un clip.

Beauvau persiste et signe

Faisant fi de toutes ces interprétations, le ministre de l’intérieur avait ordonné cette imposante démonstration de force du 26 août qui avait débouché sur 14 interpellations et 5 gardes à vue. Alors, aujourd'hui, se sent-on ridiculisé, Place Beauvau ? "Non" nous a-t-on répondu. "De toutes façons, ces images étaient inacceptables. Il fallait réagir et la descente de police du 26 a bien montré qu'on avait eu raison"

Pour les habitants de Mistral, cela a fait pschitt

Pour les habitants de Mistral, c'est plutôt la montagne qui accouche d'une souris. "Ce clip, il faudrait le rebaptiser : tout çà pour rien !" s'esclaffe Karim Kadri, le président de l'Union de quartier. "Les autorités nous ont fait un beau spectacle, une sorte de contre-clip ! C'est vrai qu'il y a de la drogue à Mistral, mais sur ce coup-là, ils se sont trompés de cible. Çà a fait pschitt ! comme disait Chirac !"

Chicagre vu par Corbak Hood

Quant au clip, publié lundi soir sur Youtube et intitulé Chicagre -jeu de mots et contraction de Chicago et Grenoble- il est l'oeuvre d'un jeune rappeur de Mistral, de son nom de scène, Corbak Hood. Mais le chanteur est aux abonnés absents car, comme il a tourné ce clip sans autorisation légale sur la voie publique, il sait qu'il risque des poursuites. Toutefois, à la fin de la vidéo, il se moque des autorités et des médias, et précise que les armes et la drogue sont factices. A voir.

Cependant, on peut se demander si ces images qui avaient choqué jusqu'au plus haut niveau de l’État n'ont pas été tournées à la demande des dealers puis ensuite intégrées, à leur demande, dans ce clip, vu l'ampleur prise par cette affaire ? C'est d'ailleurs une des pistes actuellement à l’étude

Enquête en cours, rappeur recherché

Eric Piolle, qui avait engagé un bras-de-fer avec Gérald Darmanin ne veut pas réagir. A la préfecture de l'Isère, on se retranche derrière l’enquête judiciaire en cours, ouverte pour association de malfaiteurs et confiée à la PJ de Grenoble

Le parquet de Grenoble explique que suite à ce nouvel élément, "les enquêteurs vont rechercher et entendre les auteurs du clip sur les faits de provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants (5 ans de prison encourus), port d'armes prohibé (7 ans de prison encourus). Il s'agit de savoir qui a tourné ces images, ce qu'il en est de la nature exacte des armes et de la drogue exposées dans la vidéo, et enfin, quels sont les liens entre les vidéastes et les trafiquants du quartier."