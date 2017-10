Mizérieux : le tribunal condamne l’éleveur de chevaux à 3000 euros d’amende pour maltraitance

Un éleveur du Forez a été condamné ce mercredi 18 octobre à près de 3000 euros d’amende. On lui reproche un élevage en milieu hostile, des privations de soins et une absence de nourriture.

Près de 3000 euros d'amende infligée par le tribunal correctionnel de Saint-Étienne ce mercredi pour un éleveur de chevaux de Mizérieux, une commune du Forez, tout près de Feurs,

L'homme élève toujours une centaine d'équidés. Cinq lui ont été retirés au moment des faits au moment de grosses chaleurs et en plein été. L'action d'une association de défense des chevaux - lors de l'été 2016 - avait permis le passage des services vétérinaires. L'éleveur a été notamment condamné pour élevage en milieu hostile, privation de soins, et absence de nourriture. Les cinq chevaux les plus malades seront conservés par la Ligue Française de protection du cheval qui était parti civile.