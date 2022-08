Mobilisation au centre de détention d'Ecrouves après l'agression d'un surveillant

L'agression a eu lieu vers 16h ce mardi 23 août au centre de détention d'Ecrouves près de Toul. Au moment de la promenade, un détenu s'en est pris physiquement à un surveillant, seul à cet instant, selon le syndicat des gardiens de prison UFAP qui ajoute, qu'après l'avoir bousculé, il l'a frappé à la tête. Le détenu a été rapidement arrêté et placé en quartier disciplinaire.

Face à cet acte, le personnel du centre a décidé de se mobiliser ce mercredi matin. "Nous soutenons notre collègue, ce qui s'est passé n'est pas normal", s'insurge Jean-Claude Roussy du syndicat UFAP. "Il n'aurait jamais dû se retrouver seul, normalement il faut être trois." C'est la quatrième agression en moins d'un mois.

Arrivées de détenus supplémentaires, avec peu de moyens humains

Le syndicaliste pointe du doigt le manque de moyens humains et une surcharge de travail. "Nous travaillons en mode dégradé, avec des feuilles de service à trous, la multiplication des tâches, la surexposition des agents qui amènent un épuisement professionnel prématuré des agents. Les agents produisent beaucoup d'heures supplémentaires. Cela entraîne malheureusement des "dysfonctionnements" comme ce que l'on a vécu ce mardi et c'est étroitement lié au manque d'effectifs."

Les syndicats déplorent enfin l'arrivée de nombreux détenus dont le "profil", parfois récidiviste, ne convient pas à ce centre de détention. "En raison de la surcharge carcérale dans les maisons d'arrêt, nous accueillons de plus en plus des individus déplacés. C'est difficile de pouvoir les intégrer à des dispositifs de formation et de travail pénal, les dispositifs de préparation à la sortie pour éviter la récidive. Nous n'avons plus les moyens d'observer le détenu, rédiger des observations. On est là vraiment pour désengorger les maisons d'arrêt environnantes et ça, c'est problématique !"