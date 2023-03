Mobilisation collective en Dordogne pour sauver un couvreur en pleine crise cardiaque sur un toit

Le pompier volontaire intervenu sur place parle "d'une chaîne de secours" et "d'un très bel élan de solidarité" pour secourir ce couvreur, victime d'une crise cardiaque sur un toit de Saint-Vincent-Jalmoutiers, en Ribéracois (Dordogne), ce vendredi entre 11 heures et 11 heures 30. Son collègue a eu de bons réflexes et a permis, grâce à l'intervention de pompiers volontaires proches des lieux, puis du reste des secours, de transporter rapidement le couvreur à l'hôpital.

Lors de son malaise cardiaque, François, couvreur de 58 ans perd connaissance et tombe du toit d'une hauteur de 40 à 50 cm, raconte Robert Denost, le maire de la commune. Son collègue Hervé commence par prévenir les secours, avant d'entamer un massage cardiaque. Deux pompiers volontaires, en poste à l'hôpital local La Meynardie, sur la commune voisine de Saint Privat en Périgord, le rejoignent et prennent le relais.

Héliporté

François est ensuite pris en charge par l'ambulance des pompiers de Saint-Aulaye, puis transporté en hélicoptère par le SMUR à l'hôpital de Périgueux. Un stent lui est posé, ajoute le maire.

Le pompier volontaire intervenu sur place veut faire savoir "que toute une chaîne, du premier témoin qui masse sans attendre aux relais suivants, font les chances de survie". Le couvreur est pour le moment toujours dans le coma.