Mobilisation contre le pass sanitaire ce samedi dans la Manche

Ce samedi marquait la quatrième semaine de mobilisation des anti-vaccins et anti-pass sanitaires dans 150 villes de France. Et ils étaient encore plus nombreux : 237.000 dont 17.000 à Paris contre 200 000 le weekend dernier. Dans la Manche les manifestants se sont retrouvés à Saint-Lô, à Coutances où ils étaient 300 et 600 devant le théâtre de Cherbourg. Cherbourg où après un parcours sous la pluie dans le centre-ville, puis autour de l’hôpital, le cortège s’est dispersé peu après 16 h. Le pass sanitaire devient obligatoire dès ce lundi 9 août dans les restaurants, les bars, le train et l'avion.

Le cortège a quitté la place du théâtre pour déambuler en ville © Radio France - lautrou Katia