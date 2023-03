Mobilisation contre les bassines : la maison d'un responsable de Nature Environnement 17 vandalisée

La tension monte d'un cran dans la bataille des bassines d'irrigation... A la vielle du grand rassemblement anti-bassines prévu dans les Deux-Sèvres, un miliant écologiste de Charente-Maritime a été pris pour cible ce mercredi par des agriculteurs qui revenaient de leur manifestation à La Rochelle, selon Bassines non merci. Ils s'en sont pris à la propriété de Patrick Picaud, vice-président de Nature Environnement 17, à La Laigne.

ⓘ Publicité

Des pneus, des graffitis

Ils ont déposé des dizaines de pneus, de tuyaux, réalisé des graffitis, et insulté et menacé sa femme, toujours selon Bassines non merci. La porte d'entrée a été dégradée. Le président de la FNSEA 17 assure qu'elle ne cautionne pas, mais ne dénonce pas ces agissements. Le président du syndicat agricole explique que "le ras-le-bol est suffisamment fort pour avoir des représailles et des dommages collatéraux. Je suis désolée de ce qui s'est passé" dit Cédric Tranquard, "mais souvent, on récolte ce que l'on sème".

Nature Environnement 17 a récemment fait condamner par la justice l'illégalité de certaines bassines.