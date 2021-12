Un peu moins d'une centaine de personnes se sont rassemblées ce mercredi devant la Cour d'appel de Reims pour dénoncer le manque criant de moyens pour rendre la justice. Magistrats, personnels de greffe et avocats venus de Reims, Châlons-en-Champagne et Charleville-Mézières.

Mobilisation de la justice à Reims : "les moyens sont pathétiques et on paye de notre personne"

"Non monsieur le ministre nous ne sommes pas politisés, non monsieur le ministre les piles de dossiers qui s'empilent ne sont pas dus aux chefs de juridictions, non monsieur le ministre la justice n'est pas réparée..." : les motions signées par les membres des différents tribunaux de la région se suivent et se ressemblent. Réunis ce mercredi 15 décembre devant la Cour d'appel de Reims, magistrats, greffiers, et avocats sont venus dénoncer le manque criant de moyens alloués à la justice. Chiffres à l'appui.

Le rassemblement s'est fait devant la Cour d'appel de Reims. © Radio France - Sophie Constanzer

Sous effectifs records chez les personnes de greffe à Châlons-en-Champagne

Comme à Châlons-en-Champagne où le taux de vacance des personnels de greffe dépasse... 25% -bien au delà de la moyenne nationale à 7%-. L'effectif réel est actuellement de 22,2 personnels de greffe pour 31 postes théoriques au tribunal judiciaire de Châlons. Or leur rôle est essentiel à chaque étape d'une procédure. "Une saisie pas faite en temps et en heure, une demande de remise en liberté pas enregistrée quand il faut, et la procédure elle tombe ! donc oui on a une responsabilité certaine", explique Sandra Toupin de la CGT greffiers.

"On est pris pour la secrétaire, pour la plante verte qui fait beau dans le bureau, alors que quand on signe, on a pas le droit à l'erreur, ça peut être dramatique", ajoute encore sa collègue Magalie Couval, greffière au tribunal judiciaire de Reims.

Une pancarte devant la Cour d'appel de Reims. © Radio France - Sophie Constanzer

Les délais qui explosent pour les affaires familiales

Et s'il y a bien un domaine dans lequel le vase déborde, ce sont les affaires familiales. "Quelqu'un qui saisit le juge aux affaires familiales actuellement, hors divorce, pour fixer les mesures qui concernent l'enfant, ça se sera novembre 2022", souligne Clara Van Linden, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne et membre du syndicat de la magistrature. Un an donc, sinon plus, de délai de traitement pour avoir une audience devant un JAF, hors divorce. Et ce n'est pas mieux à Reims.

Et les délais qui explosent ont des conséquences très palpables pour des mères et des pères selon Clara Van Linden : "l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit de visite, ce sont des questions essentielles qui seront fixées des mois et des mois après la saisine d'un juge, ce sont des délais insupportables qui peuvent faire dégénérer des situations qui n'étaient pas conflictuelles au départ". Sans compter l'attente d'être écouté... difficile à satisfaire dans une audience pour affaires familiales où sont traités 18 à 20 dossiers.

Une mobilisation qui ne fait que commencer ?

Comme partout en France, certains magistrats prennent la parole alors qu'ils l'ont rarement fait et qu'ils n'ont pas envie de faire "grève". "Je ne crois pas que faire une grève est une solution, mais je suis prête à revenir plusieurs fois sur ces marches pour dire que les moyens sont pathétiques... on en paye de notre personne", souligne Anne Hussenet, présidente de la chambre de l'instructrion à la Cour d'appel de Reims.

"Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir les moyens humains et matériels de remplir nos missions, rien de plus et c'est déjà beaucoup", souligne Véronique Maussire, membre de l'Union syndicale de magistrature (USM).