Mobilisation de la justice : une magistrate dijonnaise en grève pour la première fois

Les professionnels de la justice se mobilisent aujourd'hui en Côte-d'Or pour dénoncer un manque de moyens. Une grève des magistrats, c'est assez rare pour être souligné. Elisabeth Philiponet est magistrate à la Cour d'appel de Dijon et déléguée régionale de l'Union syndicale de la magistrature

France Bleu Bourgogne : C'est une journée sans justice ou presque aujourd'hui. Cette grève, c'est une première pour vous ?

Elisabeth Philiponet : Oui, c'est une première. On peut dire que les positions se sont radicalisées depuis un moment. L'USM, le syndicat que je représente, n'avait jamais appelé à la grève. Donc, c'est une première qui rend compte d'un état de lassitude. Quand on dit "un manque de moyens", ce n'est pas un serpent de mer. Ce n'est pas encore une fois une corporation qui se plaint. Le manque de moyens de la justice, c'est la lenteur de la justice pour le justiciable et c'est ce qui nous est souvent reproché.

A quoi ressemble votre quotidien en tant que magistrate ?

Ca dépend, mais ça peut être des audiences très, très longues. Des audiences qui vont bien au delà des circulaires et de la préconisation du temps de travail. Même si les magistrats ont un statut de "cadres" et ne comptent pas leur temps. Il ne s'agit pas de dire : "on a trop de travail". Il s'agit de dire qu'on n'a pas les moyens de remplir notre mission. Si les audiences durent trop longtemps, on est moins concentrés, on est moins vigilants, on est moins bons. Le justiciable attend des heures. Il y a des audiences qui se terminent à 22 ou 23 heures en correctionnelle et après ça, la journée du magistrat n'est pas finie parce qu'il faut délibérer avec les collègues pour rendre une décision et ensuite, il faut la formaliser, il faut l'écrire.

Quels sont les délais en Côte-d'Or en ce moment, entre un dépôt de plainte et une audience devant le tribunal ?

Ça va dépendre de l'affaire, mais ça prend souvent des mois. Mais ce n'est pas tant cette justice là qui est dégradée. Il faut aussi parler des autres contentieux dont on parle beaucoup moins et qui sont pour les Français des contentieux importants. Il y a des tas de gens qui divorcent. Un divorce, c'est des années. Je regardais un reportage sur France 2 d'une collègue qui était juge aux affaires familiales et qui expliquait que pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement d'un enfant, ça peut mettre 2 ans. Vous imaginez ce que c'est comme enjeu pour une famille qui attend des enfants, des parents qui s'entendent plus ou moins bien et qui veulent une décision judiciaire ?