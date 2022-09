Mobilisation de sapeurs-pompiers à l'appel de Sud ce mardi à Nîmes

Ils ont déjà fait preuve de tellement d'imagination par le passé, que tout semble possible ce mardi. A Nîmes, à l'appel du syndicat Sud, les sapeurs-pompiers ont l'intention d'organiser une nouvelle action symbolique ce mardi matin, pour demander plus de moyens. Sur les réseaux sociaux, ils annoncent -en partie- la couleur : "Des promesses non tenues Un manque de moyens inquiétant Un système de sécurité civile à bout de souffle. La goutte d'eau : un protocole de recrutement de sapeurs-pompiers que notre cher chef Jean-Michel Langlais (NDLR : Directeur du SDIS 30) aurait mis aux oubliettes dans son Donjon depuis plus d’un an. Heureusement, nous l’avons retrouvé"

Ce mardi 13 septembre, les sapeurs-pompiers donnent rendez-vous devant l’hôtel de la préfecture du Gard "afin que les mêmes qui nous ont félicité tout l’été puissent enfin mettre la main au portefeuille en respectant les engagements du Premier Pompier du Gard".

"Quand l’Etat se désengage ,le feu se propage" Nicolas Nadal, Délégué SUD des pompiers du Gard.

Le rendez-vous pour les sapeurs-pompiers est fixé à 8h au centre de secours principal de Nîmes "et pour les sympathisants devant la préfecture a 10h".