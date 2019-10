Forte mobilisation des agriculteurs sur les routes d'Alsace ce mardi. Plus de 800 tracteurs se sont mobilisés. Les autoroute A35 et A4 étaient bloquées à la mi-journée. La circulation est aussi difficile dans le secteur de Roppenheim. Vers 15h, les blocages étaient en train d'être levés.

Mobilisation des agriculteurs : plus de 800 tracteurs et plusieurs routes bloquées en Alsace

Alsace, France

La circulation était compliquée sur un certain nombre d'axes en Alsace, ce mardi notamment l'autoroute A4 au nord de Strasbourg et l'A35, suite à la mobilisation des agriculteurs. Plus de 800 tracteurs participent aux actions de blocage organisées en Alsace ce mardi. Les agriculteurs protestent contre l'"agribashing" ou le dénigrement de leur profession, mais aussi contre les arrêtés anti-pesticides ou encore les accords de libre-échange, comme le CETA entre l'Union européenne et le Canada.

L'A4 complètement bloquée en début d'après-midi

L'autoroute A4 au nord de Strasbourg est l'axe le plus touchée en début d'aprés-midi. L'A4 est coupée au PR 465 au niveau de la sortie 48 à Brumath dans les deux sens.

Des points de blocages sur l'A35 et les nationales

Les perturbations s'étendent aussi sur l'autoroute A35. C'est dans le secteur de Sélestat, que la circulation était la plus ralentie dans les deux sens. L'entrée sur l'A35 était complètement bloqué à hauteur de l'échangeur de la zone industrielle nord.

Un barrage a également été installé à Roppenheim au niveau de l'intersection avec la D4 à compter de 11h.

A l'entrée de Wasselone, prés de 80 tracteurs bloquaient la circulation à l'entrée de la ville. La circulation a dû être coupée en matinée sur la RD 1004.

L'intersection A35 et A36 complètement bloquée dans le Haut-Rhin

Dans le Haut-Rhin, 120 tracteurs bloquaient en fin de la matinée, la jonction entre l'A35 et l'A36, au niveau de l'échangeur de la Croix de la Hardt. Vers midi, il y avait plus d'un kilomètre de bouchon au niveau du péage de Fontaine, dans le Territoire de Belfort. A 13h, les autoroutes A35 et A36 étaient bloquées au niveau de Mulhouse.

Vers 15h, les blocages étaient tous en train d'être levés.