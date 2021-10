Mobilisation à Gap des éleveurs azuréens désemparés face aux attaques de loups

Le syndicat agricole FDSEA a rejoint la mobilisation nationale de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles à Gap pour exprimer leur désarroi face aux attaques de loups de plus en plus importantes en France. Selon la FDSEA, le département des Alpes-Maritimes est le premier impacté depuis bientôt trente ans que le loup est réapparu sur notre territoire, 800 attaques pour près de 2.350 victimes en 2020, sans compter les bêtes non retrouvées, et en dix ans, plus de 15.000 brebis-mère ont été perdues.

Les revendications des éleveurs

Les éleveurs demandent la réduction des délais de versement des aides à la protection, un accompagnement dans les conflits liés aux chiens de protection, un comité départemental loup véritable lieu d'échange, et en réponse aux attaques, un accès simplifié aux tirs, toute l'année et sans suspension.