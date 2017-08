Mobilisation des forces de l'ordre à Ry : un homme signalé dangereux

Une trentaine de gendarmes et une dizaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés ce mercredi après midi à Ry en Seine-Maritime. Ils ont été appelés pour un individu signalé dangereux. L'homme s'est rendu aux forces de l'ordre après près de 2h de négociations. Pas de blessés

Un homme a provoqué une grosse mobilisation des forces de l'ordre ce mercredi après midi à Ry à 15kms de Buchy en Seine-Maritme. C'est sa compagne ou ex-compagne qui a prévenu les pompiers. Elle leur a indiqué "Mon mari s'est rendu au cimetière pour tuer quelqu'un. Mon mari est armé". Il était 14h15 environ. Le centre ville est bouclé et les gendarmes, une trentaine, sont mobilisés avec des gilets par balles et des famas à l'épaule. 8 sapeurs pompiers sont là aussi avec ambulances, infirmiers et drone pour mener des reconnaissances.

Pas d'arme retrouvée

Finalement, après près de 2h de négociations, l'homme, un quinquagénaire se rend. Il n'y a pas d'arme de retrouvé, aucun coup de feu n'a été tiré, il n'y a pas eu de blessés. La tension a été palpable à Ry toute l'aprés midi. Selon nos informations, l'homme était en cours de séparation avec sa compagne ce qui pourrait, peut être, expliquer son geste. Il est en garde à vue.