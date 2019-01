Mobilisation des gilets jaunes : un acte 8 marqué par un hommage aux manifestants décédés, à Besançon

Ils étaient plus de 900 manifestants, ce samedi, dans les rues de Besançon. Pour cette acte 8, une marche était organisée dans toute la ville avant un hommage rendu aux glacis. Des bougies ont été déposées pour les gilets jaunes morts depuis le début du mouvement.

Besançon, France

Les gilets jaunes étaient bien au rendez-vous. Et encore plus nombreux. Au total, plus de 900 manifestants ont marché dans les rues de Besançon ce samedi.

Départ de la manifestation à Besançon direction les glacis. #giletsjaunespic.twitter.com/yQVemjh5in — France Bleu Besançon (@bleubesancon) January 5, 2019

Certains gilets jaunes s'étaient coiffés du bonnet phrygien © Radio France - Virginie Vandeville

Un manifestant aux couleurs du drapeau français, ce samedi, lors de la marche des gilets jaunes à Besançon © Radio France - Virginie Vandeville

Le rendez-vous avait été donné place de la révolution à 14h. Le cortège s'est ensuite rendu aux glacis. Chacun a déposé une bougie autour du monument aux morts pour rendre hommage aux gilets jaunes, de toute la France, décédés depuis le début du mouvement, le 17 novembre.

Des gilets jaunes allument des bougies, aux glacis, en hommage aux manifestants morts depuis le début du mouvement dans toute la France © Radio France - Virginie Vandeville

Les gilets jaunes ont rendu hommage aux manifestants décédés depuis le début du mouvement © Radio France - Virginie Vandeville

Le cortège des gilets jaunes s'est ensuite rendu, sous la pluie, au centre-ville. Des manifestants qui ont reçu de nombreux soutiens, notamment chez certains automobilistes.

Une automobiliste met l’ambiance lors du passage du cortège de gilets jaunes près du parc Micaud à Besançon pic.twitter.com/1MWpxXRu9C — Virginie Vandeville (@Virginie_Vdv) January 5, 2019

Comme la semaine passée, ils ont traversé le tunnel de la citadelle, fermé pour l'occasion avant de rejoindre la préfecture.

Une nouvelle fois les gilets jaunes ont envahi le tunnel de la citadelle à Besançon pic.twitter.com/PTIcuhA4cB — Virginie Vandeville (@Virginie_Vdv) January 5, 2019

Certains d'entre eux ont également déposés des bougies devant le commissariat de Police, à la Gare d'Eau. Un hommage destiné aux gilets jaunes, selon eux, mis en garde à vue "sans motif".

Quelques bougies ont été allumés à l'enrtrée du commisariat de police de Besançon © Radio France - Virginie Vandeville

Sur le parvis, devant le commissariat de police de Besançon © Radio France - Virginie Vandeville

Si jusque-là, la manifestation s'était déroulée dans le calme, la situation a dégénéré après le lancé de projectiles sur les forces de l'ordre. Ils ont répliqué par du gaz lacrymogène. Un épais nuage de ce gaz a rapidement dispersé la foule.

Après une marche très calme, la manifestation des gilets jaunes se finit une nouvelle fois dans un nuage de bombes lacrymogènes devant la préfecture pic.twitter.com/g0NXbk05CL — Virginie Vandeville (@Virginie_Vdv) January 5, 2019

Aucun incident n'a été recensé par la préfecture. Une personne a été interpellé au cours de la manifestation. Elle était masqué et détenait un fumigène.