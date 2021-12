Mobilisation des tribunaux de Dordogne : "c'est la course contre les piles de dossier"

Une journée d'action nationale est prévue ce mercredi 15 décembre dans les tribunaux en France. A Périgueux et à Bergerac, le personnel se mobilise contre le manque de moyens et l'épuisement professionnel. Le juge Jeannin-Daubigné témoigne de ce métier passion en quête de soutien.

Le monde de la justice se mobilise ce mercredi 15 décembre pour dénoncer leurs conditions de travail. Magistrats, greffiers, fonctionnaires des tribunaux de Périgueux et de Bergerac ont signé des motions à l'unanimité pour dénoncer le manque de moyens humains et matériels et l'épuisement professionnel. A Périgueux et à Bergerac, un rassemblement est prévu à midi ce mercredi devant les marches des tribunaux. Les magistrats, les greffiers, les fonctionnaires du tribunal doivent se rassembler car toutes les catégories sont touchées.

"C'est un peu la course contre les piles"

Le juge Philippe Jeannin-Daubigné s'occupe des contentieux au tribunal judiciaire de Périgueux. Sur son bureau, les livres rouges du code pénal et des piles de dossiers jaunes ou roses entourés d'élastiques. Il y en a même posé près de la fenêtre et l'armoire est remplie de dossiers à traiter rapidement "ce que l'on dit souvent entre nous, c'est que c'est un peu la course contre les piles. Quand vous partez en vacances, votre bureau il est plein de dossiers que vous n'aviez pas avant de partir [...] c'est un peu comme lutter contre l'ensablement".

Philippe Jeannin-Daubigné est devenu juge en 2016 après une carrière de professeur de droit et de juriste au sein de l'administration. Il s'est reconverti à 39 ans pour un "métier passion" qui le fait lever le matin avec la même envie mais avec toujours de moins en mois de temps. "On rogne sur un certain nombre de choses, sur la relecture de jugement, sur des éléments fondamentaux, là dessus ça se joue au détriment du justiciable [...] il se pose la question de la justice que l'on veut dans notre société et la garantie des droits".

"C'est un peu la course contre la pile" explique le magistrat © Radio France - Charlotte Jousserand

60 heures de travail par semaine et certains weekend

Philippe Jeannin-Daubigné s'occupe d'environ 1.000 Périgourdins sous tutelle, mais aussi des affaires de contentieux. Sur les affaires de baux d'habitation, il rend environ 400 décisions par an. Dans tous ces domaines, son travail consiste à suivre les dossiers, préparer les audiences, rendre des jugements mais aussi suivre l'après procédure. Il travaille environ 60 heures par semaine, et parfois le weekend.

Un tribunal en sous-effectif et un manque de moyens matériels

La charge de travail est très lourde alors qu'il manque des effectifs. Au tribunal de Périgueux, un poste de magistrat est vacant mais selon les standards européens, il faudrait 30 magistrats de plus pour fonctionner correctement. En ce qui concerne les greffiers "garants indispensables de la procédure", ils sont eux aussi en sous-effectif.

A ces difficultés s'ajoutent des problèmes de matériels "la plupart des logiciels métiers qui datent des années 90, donc fatalement il y a des choses qui ne se font pas vraiment bien" explique le juge Jeannin-Daubigné "pour avoir du matériel aussi cela peut être la croix et la bannière".