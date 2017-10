Mobilisation pour Ezio, orphelin après le drame sur le rallye des Bauges

La mort d'Alison et Romain dimanche sur le rallye des Bauges a ému bien au delà des frontières savoyardes. Les deux jeunes savoyards étaient parents d'un petit garçon de treize mois. La communauté des pilotes se mobilise pour soutenir les familles.

Le drame survenu dimanche sur le rallye des Bauges suscite un vif émoi dans la communauté des pilotes automobiles. Alison et Romain, âgés de 24 et 25 ans, ont perdu la vie dans un accident. Leur voiture, une R5 GT Turbo, s'est embrasée dans la cinquième spéciale de la course, suite à une sortie de route à Lescheraines.

Un appel aux dons sur internet

Les deux jeunes savoyards, originaires d'Epierre en Maurienne, étaient parents d'un petit garçon de treize mois, prénommé Ezio. Très touché, Adrien Agier, un pilote amateur ardéchois, a décidé de lancer sur internet un appel aux dons pour soutenir les familles : "Un petit garçon de cet âge là qui se retrouve orphelin, je me suis vraiment mis à la place des familles. Nous sommes une communauté, et je me suis dit que l'on pouvait peut être faire quelque chose pour son avenir".

En quelques heures, l'appel aux dons avait déjà recueilli plusieurs milliers d'euros. - Capture d'écran lepotcommun.fr

Les obsèques d'Alison et Romain seront célébrées vendredi à 16h30 à Epierre, où les drapeaux de la mairie ont été mis en berne.