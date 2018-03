Bourges, France

Une nouvelles fois, à l'appel du syndicat CGT, les agents du service des urgences de l'hôpital de Bourges se sont mobilisés ce jeudi. Une action pour dénoncer le manque de moyens alors que l'établissement, confronté à un afflux de patients a déclenché il y a quelques jours le dispositif "hôpital en tension"

La direction de l’hôpital s'est engagée à ouvrir 30 lits supplémentaires...mais ce ne sera pas pas avant l'été. Insuffisant estime la CGT, qui demande des mesures à court terme, à savoir une aide soignante présente 24h/24h, 7 jours sur 7 et une équipe d’hygiène dédiée. La direction propose la présence d'une aide soignante de 6h à 14h et une autre de 13h à 20h et seulement à partir du mois de mai ! Résultat, la CGT reconduit sa grève ce lundi 26 mars.