Mobilisation sous tension à Marseille pour Nahel et plusieurs feux allumés

Vers 19 heures, une foule compacte s'est réunie devant la préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille. Plusieurs centaines de manifestants ont dénoncé les violences policières. Une minute de silence a été observée.

Puis des manifestants ont mis le feu à des poubelles et des containairs vers 20 heures en plein cœur de Marseille, à commencer par Rue Montgrand. Rapidement, Cours Estienne d'Orves et rue Paradis ont aussi vu pour la première fois depuis le début des émeutes des feux allumés. Le secteur résonne de tirs de mortiers, de pétards et de tirs de gaz lacrymogène. 400 personnes dont des très jeunes mineurs ont commis ces dégradations, à savoir des incendies de poubelles avec une vitrine brisée.

A 21h30, la préfecture de police faisait état d'un policier blessé et de trois interpellations. Il reste 100 à 150 jeunes.

La préfète de police "condamne fermement ces débordements et appelle au calme".

Les marins-pompiers de Marseille sont arrivés sur zone vers 20h15. Des poubelles ont été enflammées au milieu de la chaussée de la rue Paradis.

Après 21 heures, sur la Canebière, plusieurs centaines de jeunes sont dispersés avec des grenades lacrymogènes.